Grendela anketa na jeho facebooku nepotešila: Výrazná väčšina je za predčasné voľby

Anketu spustil, keď sa koaličná kríza prevalila na verejnosti. Od 3. marca do soboty hlasovalo v ankete vyše 12-tisíc ľudí. Výsledok však hovorí v prospech predčasných volieb.

Grendelovo meno sa skloňuje v súvislosti s možnou náhradou za terajšieho premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Okrem neho sa spomínajú aj mená dvoch ministrov – šéfa financií Eduarda Hegera a rezortu obrany Jaroslava Naďa.

Za predčasné voľby sa vyjadrilo 9 7008 hlasujúcich, proti je 2 644, tento výsledok platil v sobotu napoludnie.

No niekoľko hodín po vyhlásení ankety sa Grendel ozval znova. „Ďakujem fanúšikom Smeru, Hlasu a ĽSNS za vyjadrenie názoru v mojej FB – ankete,“ napísal v statuse.

„Aj som si myslel, že ak si na Slovensku niekto želá predčasné voľby, tak sú to oni. Som rád, že to tak aktívne potvrdili,“ dodal.

Práve tieto slová však jeho sledovateľov nahnevali. „Nebuďte v omyle. Nie iba voliči Smeru a Hlasu sa vyjadrili za predčasné voľby. Mohlo by to byť pre vás veľké rozčarovanie,“ pripomenul jeden z prvých diskutujúcich. Veľa reakcií je posmešných a plných rád, že mal Grendel urobiť anketu len pre fanúšikov OĽaNO.

VIDEO: Grendel v Ide o pravdu: Výmena Matoviča? Radšej predčasné voľby.

Podobných reakcií je pod statusom viac. „Ľudia vo vašej ankete rozhodli jasne!!! Hovoríte, že voliči smeru. To sa teda mýlite. Kde sú voliči olano prečo neprehlasovali voličov smeru? Rozhodli ľudia a tak isto rozhodnú v referende,“ odpovedal ďalší. „Bude veľmi smutné, ak si to (predčasné voľby – pozn. red.! začnú želať aj posledné zvyšky väčších skalných,“ konštatuje sa v ďalšej reakcii.

„Keď Vám Vaša anketa nevyšla podľa Vašich predstáv, tak rovnako ako Váš premiér musíte zvaliť vinu na niekoho iného (sympatizantov, či voličov Smeru, Hlasu či ĽSNS), hoc Vám tu píše aj veľa Vašich voličov, že sú za predčasné voľby. V ničom sa nelíšite od Vášho premiéra, chcelo by to trocha sebareflexie pán Grendel,“ vzdychol si iný.

Zopár Grendelových sledovateľov však radí, aby z koalície poslali preč SaS. Napríklad: „Pán Grendel , ak nedáte z koalície preč Sulika , tak to nebude stále dobré , ten je hlavným rozvracacom vlády. Teraz čo urobil je to nad slnko jasné.“

No často sa objavili rady, aby OĽaNO vymenilo premiéra. „V denníku Pravda (v relácii Ide o pravdu – pozn. red.) ste reagovali, že Vaším cieľom je zaoberať sa potrebami občanov. Potreba občanov je aj stabilná vláda, ktorá zvláda pandémiu a ktorú vedie zodpovedný, nekonfliktný, neurážajúci partnerov, komunikačne zdatný premiér. A to Matovič nie je! Prosím zvážte, či by ste ho na tomto poste nemohli nahradiť. Please!“ to je konkrétny apel na zmenu premiéra.

Ďalší konštatuje, že premiér Matovič má okolo seba veľa nepriateľov. „Ktorých si narobil sám a škodí tým celému Slovensku. Ak to takto bude pokračovat, tak dlaždite aj Vy cestu pre Hlasosmer… Neverím, ze to neviete!“ dohovára nielen Grendelovi ďalší z jeho sledovateľov. „Ak Poslanci Olano nevymenila premiéra, vymení národ poslancov,“ varuje ďalšia z fanúšiek.

VIDEO: Bugár v Ide o pravdu: Smrť alebo Matovič? Zvolil by som si radšej smrť.