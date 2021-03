Matovič pozýva do víťazného boja: Rozhodujúce budú najbližšie týždne

VIDEO: Mimoriadny príhovor premiéra Igora Matoviča.

Obyvateľom Slovenska sa poďakoval všetkým za odhodlanie, trpezlivosť a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí sa „nedokážu sami tejto chorobe brániť“. Poďakoval zdravotníkom, predavačkám, ale aj „všetkým, ktorí trpezlivo znášali utrpenia tohto roka“.

Matovič zhodnotil, že v prvej polovici roka Slovensko bolo európskou jedničkou – či už z pohľadu počtu pacientov alebo úmrtí.

V druhej časti uplynulých dvanástich mesiacov sa „nám už tak nedarilo“. „Možno si kladiete otázku, ako je to možné. Odpoveď jednoduchá sa natíska na jazyk: Opustili sme víťaznú stratégiu,“ skonštatoval premiér.

Podľa neho druhá vlna, ktorá prišla v októbri, „doslova nás zmietla“. Nepriamo sa dotkol opäť svojho koaličného partnera, ktorý „ponúkal rýchle a lacné riešenia, hovoril o otváraní prevádzok. "Bohužiaľ, že sme uverili týmto falošným prorokom, spôsobilo, že sme prestali veriť sami sebe,“ povedal premiér.

Pokračoval slovami, že „po roku od prvého prípadu chcem pozvať, aby sme objavili to, čo v nás je a vrátili sa k víťaznej stratégii“.

Dodal, že každé nedodržanie opatrení ohrozuje najslabších. „Aj mne sa veľakrát stalo, že som si to zľahčoval, nedodržal som to, čo bolo treba. Ale dajme si ruku na srdce, asi sa to stalo mnohým z vás,“ povedal Matovič s tým, že úspech aj neúspech sú spoločné.

„Pozývam vás do víťazného boja. Najbližšie týždne budú rozhodujúce. V okolitých krajinách COVID-19 doslova horí. Z pohľadu nich sa my ako-tak držíme, lenže máme obrovský počet pacientov nemocniciach, kopa ľudí denne zomiera,“ pokračoval. „Ale máme na to, poďte do boja, prosím. Zomknime sa, prosím a vráťme sa k víťaznej stratégii. Verím, že tento rozhodujúci boj vyhráme. Ako predseda vlády budem robiť všetko preto, aby som zabezpečil dostatok vakcín. Poďte do toho, pozývam vás, Slovensko potrebuje vašu pomoc,“ povedal v závere.