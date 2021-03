Pročko: Matovičove komunikačné chyby sú v poriadku, je to čestný človek

Anna Záborská, Kresťanská únia:

Premiér Matovič má moju dôveru a ani ja, ani iní poslanci z Kresťanskej únie z klubu neodchádzame.

Mária Šofranko:

Momentálne nevidím dôvod na odchod z poslaneckého klubu.

György Gyimesi:

Nikdy som nezvažoval svoj odchod. Nenastal na to žiaden dôvod, a predpokladám, že ani nenastane. Som na strane Igora Matoviča. Súčasný koaličný spor vnímam ako hľadanie priestoru dvoch menších koaličných partnerov. Všetky dôvody, ktoré vymenovali, sú len zástupné, v skutočnosti robia len politiku.

Lukáš Kyselica:

Máme tu vrcholiacu pandémiu, mali by sme spraviť všetko preto, aby sme situáciu stabilizovali, a potom môžeme hovoriť, kto kde spravil chyby, prípadne vyvodzovať dôsledky v personálnych otázkach jednotlivých členov vlády. Nevidím žiadny dôvod, aby niekto odchádzal z vlády alebo z poslaneckého klubu v čase, keď je potrebné kvôli pandémii operatívne príjmať viaceré opatrenia vo vláde alebo v NR SR.

Ján Kremský:

Nevidím dôvod na odchod. Samozrejme, sú tu všelijaké chyby a nedostatky v činnosti jednotlivých ministrov, a je dôležité na ne poukazovať. Vždy ich však riešim priamo s nimi, nikdy to nerobím verejne.

Michal Šipoš, predseda poslaneckého klubu:

Nevidím dôvod na odchod.

Jozef Pročko:

Nie, odísť sa nechystám. To, že má Igor Matovič svoje komunikačné chyby, je v poriadku, lebo je to čestný človek. Keď Sulík zoberie zo svojho ega a Matovič zo svojej ješitnosti, tak si myslím, že to bude super.

Anna Andrejuvová, NOVA:

Budúci týždeň budeme mať poslanecký klub, kde budeme diskutovať aj o koaličnej kríze. Momentálne neuvažujem o odchode z klubu OĽaNO, pevne stojím za premiérom Matovičom.