Kolíková: Pandémia sa podpísala pod stres a nervozitu všetkých členov vlády

„Istým spôsobom sa to, bohužiaľ, podpisuje aj pod neschopnosť vlády dobre komunikovať všetko, čo súvisí so zvládaním boja s pandémiou,“ podotkla. Naopak, potešila ju jednota koalície pri prijatí zmeny ústavy, ktorá bola kľúčová pre reformu justície.

„Osobitne ma teší okrem prijatia zmeny ústavy, že sme prijali zákon, ktorý súvisí s efektívnym zaisťovaním majetku, s vytvorením nového úradu,“ doplnila. Vyhlásila, že je momentálne potrebné vybrať schopného človeka, ktorý povedie tento úrad. Okrem toho poukázala na prijatie právnej úpravy súvisiacej s ochranou obetí trestných činov. „Boli tu právne úpravy, ktorými sme sa snažili vyrovnať s pandémiou, dočasná ochrana podnikateľov, zastavili sme plynutie lehôt pre ľudí, aby včas a riadne mohli uplatňovať svoje práva,“ dodala.

Do ďalšieho obdobia sú jej hlavnými cieľmi prijatie a implementácia reformy súdnej mapy, rozbeh Najvyššieho správneho súdu SR i prijatie nového Občianskeho zákonníka a zákona o obchodných spoločnostiach. „To vnímam ako veľkú zmenu, ktorá by nám mohla pomôcť nanovo usporiadať naše vzťahy podľa práva. Ide o právnu úpravu, ktorá ovplyvňuje náš každodenný život spolu s podnikaním,“ zdôraznila.

Ak bude reforma súdnej mapy schválená, treba sa podľa ministerky zamerať na jej implementáciu. „Tomu budem určite venovať ďalšie roky. Ak teda bude tento rok prijatá právna úprava, ďalšie roky sa budem zaoberať tým, čo urobiť všetko preto, aby zmena organizácie súdov bola úspešná a bez problémov,“ spresnila.

Ministerka nie je spokojná s tým, že pandémia zasahuje do možností komunikácie s partnermi a tiež so všetkými, ktorých sa týkajú zavádzané zmeny. „Bola by som rada, ak by som mohla účinnejšie využívať všetky možné spôsoby na komunikáciu, na osobné stretnutia s tými, ktorí sú adresáti mojich zmien,“ dodala.