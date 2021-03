Sulík: Ak to bude potrebné, svojej funkcie sa vzdám

„Ak by bola požiadavka, že Igor Matovič odíde pod podmienkou, že aj Sulík, tak to urobím, ak to krajine pomôže. Chcem len zabrániť triumfálnemu návratu opozície o tri roky do vlády,“ vysvetlil Sulík.

Zopakoval, že strana stále trvá na návrhu na rekonštrukciu vlády a požaduje výmenu osoby premiéra a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Voči obom má Sulík výrazné výhrady, ani jeden podľa neho svoju pozíciu nezvláda. „Funkcia Matoviča veľmi zmenila,“ skonštatoval.

Zároveň priznal, že na vláde za zatvorenými dverami dal premiérovi jasne najavo, čo si o ňom myslí. „Rok som trpel tieto osobné útoky. Je pravda, že si na vláde premiér musel odo mňa niečo vypočuť, keď ma obviňoval z vraždy Jána Kuciaka,“ priblížil Sulík.

Dodal, že nikdy nezažil takú mieru osobných útokov. „Mal som ťažké politické konflikty s Mikulášom Dzurindom či Andrejom Dankom, ale nikdy to nemalo takéto rozmery,“ vysvetlil.

Zdôraznil však, že jeho snahou je len rekonštrukcia vlády, nie predčasné voľby alebo úsilie rozbiť vládu. „Nech idú aj všetky ministerské pozície na stôl, poďme sa však pokojne baviť o rekonštrukcii vlády,“ povedal Sulík. Doplnil, že strana o iné ministerstvá ako tie, ktoré má v súčasnosti, záujem nejaví.

Zároveň avizoval, že ak bude vláda rozhodovať o zavedení tvrdého lockdownu od 21. marca, strana bude návrh vetovať. V opatrení nevidí zmysel. „Vo firmách je menšie riziko nákazy, keďže majú vlastné hygienické pravidlá, ako keď zamestnanci zostanú doma a pôjdu potom do prírody alebo niekde von,“ argumentoval Sulík. Podľa neho by sa mali všetky prevádzky otvoriť s tým, že by sa nastavili podmienky ich fungovania.