Preferencie rok po voľbách: Pre OĽaNO masaker, pre SaS požehnanie

OĽaNO

Najväčšia koaličná strana OĽaNO na čele s premiérom Igorom Matovičom stratila od volieb takmer polovicu voličov. Krátko po voľbách však hnutie siahalo takmer na tridsaťpercentnú podporu. „Preferencie strán, ktoré vyhrajú voľby, zvyčajne rastú. Stúpanie nemalo dlhodobý trend, OĽaNO začalo strácať oveľa skôr, ako je bežné. Obvykle to býva po roku a pol až dvoch,“ vysvetľuje riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích.

Podľa neho rýchly prepad súvisí s komunikáciou v rámci koronakrízy a nedôverou voličov voči štátu a jeho predstaviteľom „Viac ako to, čo robí vláda v súvislosti s pandémiou, dostávala verejnosť počas roka informácie o konfliktoch členov vlády,“ konštatuje Hřích. Rok po voľbách podľa neho OĽaNO stratilo v podstate všetko, čo tesne pred voľbami získalo, a premiérovo hnutie sa blíži k svojim dlhodobým a štandardným desiatim až jedenástim percentám. „Aby sa strana opäť dostala na volebné čísla, muselo by sa stať niečo naozaj veľké, napríklad výrazný úspech v boji s pandémiou,“ myslí si Hřích.

Sme rodina

Najvrtkavejšie preferencie má hnutie Sme rodina Borisa Kollára. Od minulého októbra mu preferencie iba padajú. Teraz sú už na hranici zvoliteľnosti.

Hřích pripomína, že preferencie hnutia sú viac ako u iných nadviazané na lídra. „Boris Kollár po novembrovej autonehode prestal na dlhší čas komunikovať, čím stratil veľa voličov. Zdá sa, že časť jeho elektorátu sa posúva k strane Hlas Petra Pellegriniho. Čísla sa hnutiu zastabilizovali, keď začal Kollár opäť naplno komunikovať,“ vysvetľuje Hřích.

Hnutiu podľa neho nepomohla kauza výnimiek pre vicepremiéra Štefana Holého, ale ani kauzy predsedu Kollára či jeho odpísaná diplomová práca. „V politike sa ľahšie stráca, ako získava. Je otázne, či ľudia, čo už raz od Sme rodina odišli, majú šancu sa vrátiť,“ mieni Hřích.

SaS

Liberáli od volieb v preferenciách výrazne poskočili. „SaS si po voľbách začala brať časť svojich voličov späť, najmä od hnutia OĽaNO, ale aj z niektorých iných strán. SaS a OĽaNO mali dlhodobo veľmi podobného voliča, keďže boli stabilizovanými opozičnými stranami. Je potom logické, že sa bývalí voliči OĽaNO presunú práve k SaS,“ vysvetľuje Hřích.

Rast SaS od volieb pripisuje vnútrokoaličnému konfliktu medzi Sulíkom a Matovičom, ktorý sa ťahá už od prvej vlny pandémie. „Treba si však uvedomiť, že tento rast nie je nekonečný. Vyzerá to tak, že aktuálne SaS naráža na svoj strop,“ myslí si Hřích, ktorý však nevylučuje, že by SaS mohla v budúcnosti naďalej stúpať, keďže rozhodovanie voličov je často viac emočné ako racionálne.

Podľa neho môže preferenciami zahýbať akékoľvek veľké rozhodnutie, napríklad aj o rekonštrukci­i vlády.

Za ľudí

Strana Za ľudí od volieb kontinuálne rastie, ale len veľmi pomaly. Od volieb prvýkrát prekonala hranicu päť percent až teraz vo februári. „Strana bola veľmi silne nadviazaná na bývalého prezidenta Andreja Kisku, ktorý sa však prakticky hneď po voľbách z politiky stiahol. Jej voliči sa museli začať pomaly stotožňovať s Veronikou Remišovou ako novou líderkou,“ ozrejmuje Hřích.

Strana angažovala ľudí, ktorí boli pred voľbami známejší ako samotná strana. „Ukázalo sa však, že to príliš nepomohlo, a najsilnejšou osobnosťou bol aj tak Kiska. Keď teraz aj časť týchto známych tvárí ako napríklad Tomáš Valášek či Miroslav Kollár zo strany odchádza, mohlo by to jej kontinuálny rast zastaviť,“ hovorí Hřích.

Preferenčne pomohlo, keď sa Remišová začala častejšie objavovať v médiách. „Ku koncu roka sa začala viac vymedzovať voči premiérovi Matovičovi. Napríklad vtedy, keď sa postavila proti plošnému testovaniu,“ pripomína Hřích. „Dostala sa späť do hry práve tým, že začala viac komunikovať o všeobecných témach, na ktoré často reagoval premiér, čo Remišovej dodalo publicitu,“ dodal Hřích.