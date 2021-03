Na prevoz pacienta peniaze sú. Na sestry a lekárov nie

Vládny špeciál cez víkend do nemeckého Dortmundu previezol pacienta na umelej pľúcnej ventilácii.

Vládny špeciál cez víkend do nemeckého Dortmundu previezol pacienta na umelej pľúcnej ventilácii. Autor: FB/Ministerstvo vnútra SR

"Za bleskov fotoaparátov a s promovaním fotiek na FB prevážame pacienta s COVID-19 na umelej pľúcnej ventilácii z Bratislavy lietadlom do nemeckého Dortmundu. Takmer 1 000 km letecky prostredníctvom vládneho špeciálu. Pacient v prázdnom vládnom špeciále ... letová hodina lietadla Tu-154M je približne 4 200 eur + letiskové poplatky," hovorí nitriansky lekár, šéf Lekárskeho odborového zväzu a člen Ústredného krízového štábu Peter Visolajský.

Upozorňuje, že snaha o záchranu každého pacienta je samozrejmá a čin rezortu zdravotníctva chvályhodný. „Ak týmto prevozom pacienta zachránime, budem veľmi rád. Problém je inde,“ upozorňuje na sociálnej sieti Visolajský.

Slovenkou prosí o pomoc ostatné krajiny, lebo v nemocniciach chýbajú lekári a sestry. „Máme nakúpené drahé ventilácie a tie sú zabalené v krabiciach v sklade, lebo ich nemá kto obsluhovať, dusiaceho pacienta teda naložíme do vládneho špeciálu a za značnej medializácie ho teatrálne prevážame do Dortmundu a tvárime sa ako hrdinsky sme to vybavili,“ pokračuje Visolajský.

Uvedomuje si, že chýbajú personál v nemocniciach je z väčšej časti vizitkou predchádzajúcich vlád, podotýka však, že ani aktuálna garnitúra neurobila veľa pre slovenských zdravotníkov. „Zažil som mesiace trápnych debát, aby naše ministerstvo dalo slovenským lekárom, sestrám a zdravotníkom, ak sa nakazia na COVID-19 pri výkone svojho povolania, PN, akú majú na Slovensku policajti, vojaci ale aj samotní zamestnanci ministerstva. A odpoveď z MZ SR bola, že nemôžeme im to dať ‚aby to nezneužívali‘,“ opisuje vlastné skúsenosti lekár.

Náklady znižujú stoj čo stoj

Postoj ministerstva považuje Visolajský za absurdný, rezort nie je schopný urobiť gesto voči zdravotníkov, ktorí zostali v slovenských nemocniciach.

Pridáva aj čerstvý zážitok z praxe. „MZ SR tlačí na nemocnice aby mali ,vyrovnané rozpočty'. To pri obmedzených príjmoch, bez toho aby MZ SR ako regulátor dohliadal na zdravotné poisťovne, sa nedá dosiahnuť inak ako znižovaním personálnych nákladov. Náklady sa u nás znižujú stoj čo stoj, pandémia – nepandémia. Pracujem v nemocnici, ktorá bola nedávno najviac zaťaženou nemocnicou v krajine, jedna z najviac zaťažených v celom bývalom Československu. Na tlačovkách o zúfalej situácii sme vtedy počúvali od vedenia nemocnice aj od premiéra, ako nitrianski zdravotníci pracujú za hranicami svojich síl, opakovali slová ako ‚hrdinovia týchto dní‘,“ pripomína Visolajský situáciu zo začiatku januára.

Celý nitriansky okres bol vtedy čierny, počty infikovaných aj hospitalizovaných vysoké. Primátor Nitry viackrát žiadal vládu o uzavretie celého regiónu a jeho pravidelné testovanie. „Dnes ako zaťaženosť nemocnice COVIDom opadla, vedenie nemocnice už hľadá možnosti ako ‚optimalizovať personálne výdaje‘, navrhuje teda lekárom, že im časť nadčasov nebude preplácať, ale im za ne poskytne náhradné voľno. Mesačne tak chce na jednom atestovanom lekárovi ‚ušetriť‘ okolo 200 eur. Viacerí lekári už vedenie nemocnice upozornili, že po takejto zmene odídu z nemocnice preč. Vedenie nemocnice sa však napriek tomu svojho úmyslu stále nevzdalo,“ upozorňuje Visolajský.

Nútia ich do náhradného voľna

Viaceré združenia zdravotníkov pritom už niekoľko mesiacov upozorňujú, že po skončení pandémie veľká časť lekárov a zdravotných sestier opustí svoje profesie alebo jednoducho odíde pracovať do zahraničia.

Visolajský upozorňuje, že lekári aj zdravotné sestry sú nespokojné a nechápu, prečo ich namiesto vyplatenia nadčasov nútia brať náhradné voľno, pritom pacientov po jednom vozia vládnym špeciálom do Nemecka.

A pridáa názor jednej zo sestier. „Čo je toto za hlúpe manažovanie, keď mňa, čo chcem pracovať a zarobiť, lebo z platu ledva vyžijem, núti vedenie nemocnice byť doma na náhradnom voľne, aby mi nemuseli zaplatiť nadčasy a pritom sa naša krajina doprosuje Rumunsku, aby sem poslalo pár sestier?"

Lekár Visolajský dodáva, že nemocnice šetria na personále a pacientoch. „Naopak, na jedálňach, laboratóriách, nákupoch ani na poisťovniach nemusíme šetriť… Hoci súkromné spoločnosti, čo tieto ziskové časti zdravotníctva vlastnia, majú často vyššie zisky ako ich kolegovia v Nemecku,“ podotýka.

Preto sa pýta, čo za rok spravilo súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva? „Nie je nám tu na Slovensku ani trochu trápne?“ položil na záver otázku Visolajský.