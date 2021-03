Odborníci ponúkajú Krajčímu pomoc so systémom na očkovanie

Pre nezvládnutú registráciu na očkovanie cez aktuálny formulár na korona.gov.sk ponúka združenie Slovensko.Digital pomoc pri návrhu, implementácii a testovaní nového systému ministerstvu zdravotníctva a Národnému centru zdravotníckych informácií. BRATISLAVA 8. marca (SITA) – Jeho vznik ohlásil rezort zdravotníctva. Združenie považuje za dôležité, aby nové riešenie vzniklo v NCZI alebo v spolupráci s NCZI, aby sa predišlo problémom do budúcna pri potrebných zmenách a prevádzke riešenia.

Podľa Slovensko-Digital má koordinovať a riadiť informatizáciu na Slovensku rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). Na základe tohto zákonného práva by malo MIRRI aktívne riadiť a koordinovať aj návrh a implementáciu elektronických služieb NCZI, respektíve ministerstva zdravotníctva. Do procesov by mali byť aktívne zapojené už existujúce útvary MIRRI, a to oddelenie behaviorálnych inovácií (BRISK) a štátna spoločnosť Slovensko IT v rovine implementácie a technického testovania navrhnutých procesov a služieb.

Aby sa predišlo chybám, je z pohľadu združenia potrebné zo strany rezortu zdravotníctva otvoriť proces prípravy nového procesu registrácie na očkovanie odbornej verejnosti a dobrovoľníkom. Zo strany MIRRI by bolo treba zapojiť existujúce kapacity v rámci štátu a realizovať aj testovanie na cieľovej skupine používateľov ešte pred spustením do prevádzky. Proces treba postaviť na jednorázovej registrácii, kde sa človek zaregistruje, vyplní preferované miesta očkovania, prípadne aj typ vakcíny, a následne dostane správu s termínom, keď bude na rade.