Čaputová: 80 percent zamestnancov v prvej línii tvoria ženy

Približne 80 percent zamestnancov v prvej línii tvoria ženy. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po dnešnom stretnutí s poslankyňami Národnej rady SR, Európskeho parlamentu a s predstaviteľkami profesijných a mimovládnych organizácií o dopadoch pandémie na životy žien.

Ako ďalej priblížila, väčšina ľudí, ktorí prišli o zamestnanie, sú predovšetkým ženy. Reprezentujú profesie, ktoré ako prvé museli byť zatvorené, či už je to gastro, cestovný ruch alebo iné druhy služieb. Na dnešnom stretnutí tiež podľa jej slov hovorili o probléme domáceho násilia. Hlava štátu upozornila na to, že výskyt domáceho násilia celosvetovo stúpa a nevyhlo sa to ani Slovenskej republike. Čaputová pripomenula, že aj Generálna prokuratúra SR informovala o tom, že počet hlásení trestných činov, ktoré súvisia s domácich násilím, je vyšší o 40 percent.