Poslanec OĽaNO tají, o čom hovoril s maďarským ministrom

Poslanec OĽaNO György Gyimesi nevidí problém, že minulý týždeň rokoval s maďarským šéfom diplomacie Péterom Szijjártóom. "Nemyslím si, že som niečo porušil. O tomto stretnutí som informoval premiéra Matoviča. Nevidím dôvod, prečo by som to mal hovoriť ministrovi Korčokovi," tvrdí.

VIDEO: György Gyimesi o výhradách voči znovele zákona o dvojitom občianstve aj o rokovaní s maďarským ministrom zahraničných vecí.

„Považujem za absolútne prirodzené, že sa maďarský minister zahraničných vecí zaujíma o život Maďarov žijúcich na Slovensku,“ pokračovali Gyimesi s tým, že s maďarským ministrom hovorili o slovenskej novele štátneho občianstva. Dodal, že rokovali „aj o iných dôležitých veciach“, nechcel ich však konkretizovať.

Novelu zákona o štátnom občianstve pred dvoma týždňami predložil na rokovanie vlády Roman Mikulec (OĽaNO). Vychádza pritom z Programového vyhlásenia vlády, ktorá sľúbila, že bude riešiť situáciu občanov, ktorý prišli o štátne občianstvo od roku 2010. Počas prvej vlády Roberta Fica bol prijatý zákon ako reakcia na návrh maďarskej vlády, ktorá chcel zjednodušiť udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom.

Gyimesi pre Pravdu vysvetľuje, že navrhovaná novela, ktorou by sa mal parlament zaoberať už na marcovej schôdlzi, nerieši problém Maďarov žijúcich na Slovensku. „Ich požiadavka spočíva v tom, aby si mohli požiadať o občianstvo iného štátu bez toho, aby stratili slovenské občianstvo, a mohli pri tom ďalej žiť na Slovensku. Táto novela rieši skôr problémy ľudí, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí, a chcú získať občianstvo daného štátu bez toho, aby stratili slovenské občianstvo,“ hovorí Gyimesi. Nespresnil však, koľkých ľudí sa tento problém týka.

Mikulcova novela navrhuje, aby si slovenské občianstvo mohli udržať občania, ktorí nadobudnú cudzie štátne občianstvo, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase najmenej päť rokov.

Slovenské štátne občianstvo by podľa návrhu mohli získať tiež bývalí občania SR, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, ako aj tí, ktorí majú slovenských predkov – aspoň jedného z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov.

Ohrozenie štátnej suverenity?

Gyimesi v januári inicioval novelu zákona o sčítaní obyvateľov, keď žiadal, aby nebolo možné uvádzať aj druhú národnosť. Poslanec to však považuje za krok k asimilácií národnostných menšín. S týmto návrhom však neuspel a tak prebiehajúcom sčítaní je po prvý raz možné uviesť hlavnú a vedľajšiu národnosť.

Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) minulý týždeň vo štvrtok na sociálnej sieti vysvetľoval, že jeho maďarský kolega Szijjártó mal prísť na oficiálnu návštevu. „No požiadal ma o rokovanie o novele zákona o občianstve. Jednoznačne som to odmietol, pretože je to výsostne naša slovenská záležitosť,“ objasnil Korčok.

Szijjártó sa teda nestretol so slovenským ministrom, ale poslancom Gyimesim. Ten je však presvedčený, že nejde o narúšanie vnútornej suverenity Slovenska. Navyše, o stretnutí vedel aj premiér Igor Matovič (OĽaNO). „Nevidím dôvod, prečo by som to mal hovoriť ministrovi Korčokovi,“ stojí si za svojim Gyimesi.

Podľa bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku Štefana Markuša je stretnutie Gymesiho so Szijjártóom diplomatický problém. „Ako poslanec nemal absolútne právo rokovať s vysokým reprezentantom maďarskej vlády. Je to neslýchaný nedostatok citu pre diplomaciu a uznávanie akýchkoľvek medzinárodných dohovorov,“ upozorňuje Markuš.

Diplomat: Následky ešte len uvidíme

Korčok si minulý štvrtok predvolal maďarského veľvyslanca na Slovensku, aby konanie maďarskej strany vysvetlil.

Gyimesiho sa naopak zastal jeho stranícky šéf, premiér Matovič. „Náš vzťah s Petrom ako aj maďarským premiérom Viktorom Orbánom je dostatočne priamy na to, aby sme sa vedeli kedykoľvek otvorene baviť aj o ťažkých témach, ako je zákon o dvojakom občianstve,“ napísal v piatok premiér na sociálnej sieti.

Cez víkend Gyimesiho obhajoval aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Tiež nevidí problém v tom, že sa maďarský minister zaujíma o maďarskú národnostnú menšinu. Naď ďalej cez víkend vyhlásil, že minister Korčok o návšteve maďarského kolegu vedel a mal vraj vedieť aj o jeho programe. Naopak vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) tvrdí, že je „absolútne neprípustné, aby minister zahraničných vecí cudzej krajiny rokoval na Slovensku s poslancom Národnej rady o zmene našej legislatívy“.

To, že sa Gymesi so Szijjártóom rozprával aj o zákone o štátnom občianstve, je podľa bývalého veľvyslanca Markuša zasahovanie do vnútornej suverenity štátu. „Ak sa maďarský minister zahraničných vecí zaujíma o záležitosti na Slovensku, je to v poriadku. No musí to ísť oficiálnou cestou, na základe dohovorov, cez rezort zahraničných vecí. Akýkoľvek občan, či už je poslancom Národnej rady alebo nie, nemôže začať nezávisle rokovať o právnych normách medzi dvomi štátmi,“ hnevá sa diplomať.

Gymesi tak podľa neho mohol stretnutie iniciovať cez ministra Korčoka, nie však rokovať na vlastnú päsť. „Maďarsko je veľmi kreatívne vo vytváraní vlastnej medzinárodnej politiky, čo viac dokázali aj v minulosti. Uvidí sa, aké bude mať tento konflikt diplomatické následky,“ varuje Markuš.