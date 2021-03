NÁZOR: Houston, máme problém. Na Slovensku havaroval Sputnik. Alebo Sulík?

Kým analytici došpekulujú, či je alebo nie je Sputnik V ruskou hybridnou zbraňou proti Európskej únii, ten je zatiaľ schopný rozobrať našu hybridnú vládu na „šrófiky“.

Igorovi Matovičovi na začiatku pandémie neustále kdekto opakoval: testovať, testovať, testovať… Výsledkom bola atómová zbraň v podobe plošného testovania, ktorá nás nakoniec katapultovala na špičku krajín, kde si koronavírus urobil hody. Potom mu kdekto opakoval: očkovať, očkovať, očkovať… Netreba sa čudovať, že to poňal zase po svojom. Vo veľkom. A že si to išiel užiť do Košíc a zapózovať pred lietadlom s vakcínou. Aj Bruce Willis to robí, keď zachraňuje svet. To, že šokoval aj koaličných partnerov, to musel byť pre neho bonus navyše.

Ak chcete niečo zmeniť, keď ste v horšej pozícii, musíte mať odhodlanie ísť až do krajnosti. Sú Sulík a Remišová pripravení v krajnej situácii položiť vládu?

Sputnik je v tom nevinne. Je to vakcína, ak dobrá, tak môže zachraňovať ľudské životy. Má problém nielen v tom, že nie je zatiaľ certifikovaná v EÚ, ale aj v tom, že sa stala stredobodom zápasu Matovič kontra Sulík. Pretože výsledok tohto zápasu rozhodne, či u nás Sputnik pristál alebo havaroval. Rovnako ako rozhodne, či havaruje Richard Sulík alebo narazí Matovič.

Igor Matovič sľubuje dva milióny ruských vakcín do leta. Aj Brusel sľubuje podstatné zvýšenie dodávok vakcín v najbližších mesiacoch. Vyzerá to tak, že aj keď teraz máme zúfalý nedostatok vakcín, čochvíľa budeme mať nedostatok ľudí, aby sme ich všetky minuli. A tak skóre, koľko ľudí si vyberie Sputnik (pretože ten bez registrácie môže byť zatiaľ len na výbere záujemcu o očkovanie) a koľko „západné“ vakcíny, bude ostro sledované. Nezúčastnení pozorovatelia, pripravte si pukance a kolu (prípadne parenciu a žinčicu).

Medzitým si menšie strany zobrali príchod Sputniku ako signál, že je čas vymeniť kapitána lode a tiež časť posádky. Matovič má však silných ochrancov a pramalý záujem niečo meniť, Sme rodina ešte menej. Útoky premiéra na ministra hospodárstva už dávno prekročili hranice vkusu, a to ho človek nemusí mať príliš vytríbený. Je pochopiteľné, že SaS túži po zmene a niečo potrebuje urobiť aj Veronika Remišová, inak sa jej rozbije strana na atómy. Richard Sulík má však smolu. Pre Matoviča bude hlavným vinníkom, aj keby nebol vo vláde, aj keby skončil v opozícii, dokonca aj keby skončil mimo politiky.

Ako z toho vykorčulujú koaličné strany, uvidíme už čoskoro. Či sa bude hľadať kompromis, inými slovami obetný baránok alebo baránkovia, ktorí na chvíľu navonok pochovajú nezhody v koalícii. Do najbližšej krízy.

Už viacerí ľudia naznačili, že prinútiť Matoviča ku kompromisom môže v prvom rade spoločný postup strany SaS a Za ľudí. Odchod jednej zo strán by nič neriešil. Ten, kto by bol preč, by nebol ani koaličný, ani autenticky opozičný. Ten, kto by zostal, by sa musel stať spolupáchateľom všetkého, čo by si dve najsilnejšie strany vymysleli.

Ak chcete niečo zmeniť, keď ste v horšej pozícii, musíte mať odhodlanie ísť až do krajnosti. Inak druhá strana spozná, že len blufujete. Preto kľúčová otázka je, či sú Richard Sulík a Veronika Remišová pripravení v krajnej situácii položiť vládu. Sú?

Pozrite si TOP 10 videí týždňa

***

1.

Vakcína Sputnik V prichádza na Slovensko. V Košiciach na letisku ju osobne privítali premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí. Utajené rokovania, utajený prílet, poza chrbát koaličných partnerov. Prečo? „Vakcínu sme tajili, aby nám to nikto neprekazil,“ tvrdí premiér.

***

2.

Politické nervy po Matovičovej spanilej jazde s vakcínou medzi prvými rupli Progresívnemu Slovensku, strane, ktorá sa tesne nedostala do parlamentu, ale prieskumy jej dávajú šancu, že sa do neho nabudúce môže pozrieť. Na rozdiel od iných mimokoaličných strán nežiada predčasné voľby, ale ide po krku Igorovi Matovičovi. Už stačilo, odkazujú progresívci Matovičovi a zbierajú podpisy, aby ho vystrnadili z premiérskeho postu tým, že podpísaní ľudia zatlačia na SaS a Za ľudí, aby odišli z koalície.

***

3.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok bol zaskočený nielen vítaním vakcíny Igorom Matovičom priamo pred lietadlom v Košiciach. O nákupe nevedel dopredu nič, o tom, že letí lietadlo s nákladom na Slovensko sa dozvedel od veľvyslanca v Moskve. Považuje ruskú vakcínu za nástroj hybridnej vojny.

***

4.

Poslanec Tomáš Valášek po kauze vakcína Sputnik V odišiel z koalície aj zo strany Za ľudí. Vzdal sa aj postu predsedu Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti. V relácii Márie hlucháňovej Ide o pravdu skonštatoval, že Matovič napľul do tváre spojencom v EÚ. „Podmienkou výmeny premiéra Igora Matoviča (OľaNO) je spojenectvo Richarda Sulíka (SaS) a Veroniky Remišovej (Za ľudí),“ povedal.

***

5.

Sputnik V spustil krízu v koalícii, ale bol len poslednou kvapkou v spore hlavne medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Aj strana Za ľudí žiada rekonštrukciu vlády. Takto v utorok v noci počas minulého týždňa rokovali vedúci predstavitelia dvoch menších koaličných strán – SaS a Za ľudí.

***

6.

Igor Matovič najskôr poslal Richardovi Sulíkovi a Veronike Remišovej („Rišo, Veronika…“) odkaz zmierlivým tónom, aby nerozbíjali vládu pre vakcínu. Nasledovali však oveľa drsnejšie slová adresované Richardovi Sulíkovi (kým som zháňal vakcíny, on útočil, klamal a nadával…).

***

7.

Podľa šéfa Sme rodina Borisa Kollára odchod Matoviča a Sulíka z vlády by nič neriešil, lebo v parlamente by rozpútali peklo.

***

8.

Opozičné strany Hlas a Smer tvrdia, že už majú státisíce podpisov pod petíciou za referendum o predčasných voľbách. Peter Pellegrini odhaduje, že s petičnými hárkami sa bude musieť prezidentka zaoberať možno už v apríli.

***

9.

Medzitým na pozadí týchto politických škriepok si prezidentka Zuzana Čaputová pripomenula obete, ktoré má na svedomí pandémia. Už rok bojujeme s koronavírusom.

***

10.

Marec je aj mesiac daňových priznaní. V relácii Mariana Nitona Ide o peniaze sa dozviete veľa informácií o dani z prenájmu nehnuteľností. Ako zaplatiť čo najmenej? Čo vás čaká, ak začnete prenajímať byt a aké sú sankcie, ak túto skutočnosť pred úradmi zatajíte? Môžete vyberať peniaze za nájom aj v hotovosti? Odpovedá Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov.