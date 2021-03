Odídenci od Kotlebu prevzali Marčekovu stranu

Podľa registra politických strán na webe ministerstva vnútra sa predsedom strany stal Milan Uhrík. Ten tvrdí, že Republiku zakladajú ako hnutie „pre všetkých občanov, ktorí sú nespokojní s likvidačnou politikou tejto vládnej koalície a súčasne frustrovaní zo škandálov skompromitovanej a skorumpovanej opozície". Personálne obsadenie hnutia bude prezentované neskôr. Uhrík zdôraznil, že Republika nie je a ani nebude klonom ĽSNS.

Hnutie má byť podľa jeho slov razantnou, ale dôstojnou politickou silou a voľbou pre pozitívnu zmenu, ktorú Slovensko „tak zúfalo potrebuje". „Republika má ambíciu združovať všetkých občanov, ktorí si ctia slušnosť a tradičné hodnoty, a pre ktorých sú záujmy Slovenskej republiky a jej obyvateľov na prvom mieste," podotkol Uhrík.

Základy položil Gašparovič

Z údajov v registri vyplýva, že Uhrík a ďalší odídenci prevzali k utorkovému dátumu stranu exposlanca Sme rodina Milana Marčeka Hlas Ľudu, ktorá zase vznikla na základoch Hnutia za demokraciu, ktoré ešte v roku 2002 založil exprezident Ivan Gašparovič.

Odídenci okolo Ukríka sa tak vyhli procesu zakladania nového politického subjektu, ktorý v momentálnej pandemickej situácii môže trvať týždne až mesiace. Prevzatím už existujúceho subjektu hlavne obišli podmienku zberu najmenej 10-tisíc podpisov potrebných na založenie novej strany.

Podľa Aktualít by mal v novej strane pôsobiť aj Marček, ktorý bol poslancom po voľbách v roku 2016. Do parlamentu sa dostal ako číslo štyri na kandidátke Sme rodina. Krátko po zasadnutí do parlamentných lavíc ho z hnutia spolu s exmoderátorkou Martinou Šimkovičovou vylúčili.

Marček pomohol k strane aj Kollárovi

Marček sa podľa Aktualít na vysokú pozíciu Kollárovej kandidátky dostal za to, že súčasnému predsedovi parlamentu daroval v novembri 2015 pred parlamentnými voľbami stranu SOS (Strana občanov Slovenska), ktorú vlastnil a Kollár ju následne premenoval na Sme rodina.

Koncom januára opustili ĽSNS poslanci Národnej rady SR (NR SR) Milan Mazurek, Ondrej Ďurica, Miroslav Suja, Eduard Kočiš, Miroslav Urban a europoslanec Milan Uhrík. Svoje rozhodnutie zdôvodnili tým, že začiatkom januára delegáti snemu ĽSNS odhlasovali zmenu stanov, ktorá mení spôsob fungovania predsedníctva, jeho štruktúru a dáva predsedovi strany prakticky všetky kompetencie. Líder ĽSNS Marian Kotleba ich rozhodnutie zobral na vedomie.