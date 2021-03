Podľa Krajčího nie je momentálne múdre rekonštruovať vládu

Minister zdravotníctva Marek Krajčí si vie predstaviť pokračovanie vlády bez akejkoľvek zmeny. Uviedol to v diskusnej relácii Na Telo plus.

Rekonštruovať vládu podľa neho momentálne nie je pre Slovensko najmúdrejší krok. Šéf rezortu zdravotníctva by podľa jeho slov chcel, aby „vychladli hlavy a každý si začal hľadieť svoj rezort“. Ako uviedol, chce urobiť maximum pre to, aby vyhovel všetkým, ktorí si žiadajú, aby vo svojej funkcii ďalej pokračoval. Podradí sa však rozhodnutiu premiéra Igora Matoviča, jeho dôveru podľa neho stále má. Minister si myslí, že situáciu môže ustáť, podotkol však, že je to veľmi ťažké.

Očkovanie Sputnikom o tri týždne

Minister sa zároveň v relácii ospravedlnil ľuďom, ktorým sa nepodarilo prihlásiť sa na očkovanie. Uviedol takisto, že problém podľa neho nebol v samotnom systéme, ale v nápore. Dodal však, že „sa všetko dá urobiť lepšie“. Minister sa preto chce stretnúť s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Petrom Bielikom. Pýtať sa ho bude aj na to, prečo národné centrum doteraz nevytvorilo tzv. čakáreň. Na otázku, či môže riaditeľ NCZI vo svojej funkcii skončiť, minister priamo neodpovedal. „Budeme sa rozprávať,“ reagoval.

Krajčí takisto informoval, že ruskou vakcínou Sputnik V by sa mohlo na Slovensku očkovať už o tri týždne. Tento termín bude podľa neho reálny, keď budú hotové testy šarže a tie budú v poriadku. Pre prihlasovanie na očkovanie vakcínou Sputnik V by sa mal vytvoriť samostatný systém. Fungovať by mala čakacia listina, záujemcovia budú pozývaní do vakcinačného centra, keď na nich príde rad. Systém by sa mal podľa ministra spustiť minimálne týždeň pred tým, ako sa začne Sputnikom V očkovať.

Za prípadné dlhodobé nežiaduce účinky podľa ministra zdravotníctva nebude niesť zodpovednosť lekár. „Budeme sa o tom rozprávať na úrovni štátu,“ povedal.