Koaličné kluby budú debatovať v stredu, OĽANO už v utorok

OĽANO bude rokovať na poslaneckom klube v utorok popoludní, potvrdil pre TASR poslanec hnutia Milan Vetrák. „Budeme riešiť postupne veci, ktoré sa za posledné obdobie udiali,“ doplnil Šipoš. Kritiku Igora Matoviča (OĽANO) na poste predsedu vlády otvorene pomenoval napríklad poslanec OĽANO Ján Krošlák. Šipoš nedávno uviedol, že poslanci OĽANO stoja za vládou Igora Matoviča.

V stredu sa má v parlamente zísť predsedníctvo Sme rodina spolu s poslaneckým klubom. Predseda hnutia a parlamentu Boris Kollár minulý týždeň povedal, že pripúšťa formu rekonštrukcie vlády. Zároveň si však myslí, že výmena premiéra nemusí priniesť očakávaný výsledok.

Remišovej avizuje odchod poslankyňa

Popoludní má rokovať aj klub Za ľudí, strana deklaruje, že chce rekonštrukciu vlády. Šéfke strany Veronike Remišovej odišli už dvaja poslanci – Tomáš Valášek a Miroslav Kollár. Poslanec Za ľudí Ján Benčík avizoval, že ak neodíde zo svojho postu Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽANO), vystúpi z klubu a prestane podporovať vládu.

Poslankyňa Andrea Letanovská pre TASR uviedla, že Remišová má jej podporu v rokovaniach. Ak nebude stotožnená s postupom v rokovaniach, zvažuje odchod zo strany. Podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga podľa svojich slov robí všetko pre to, aby prišla rekonštrukcia vlády a strana bola jednotná. Poslanec Marek Hattas nechce zachádzať do špekulácií. Odpovedal tak na otázku, či by odišiel zo strany, ak by nedošlo k rekonštrukcii vlády. „Rekonštrukcia vlády je nutná a na to sa momentálne musíme sústrediť,“ uviedol pre TASR.

Poslanci SaS majú rokovať v stredu od 16.00 h. „Okrem prípravy najbližšej schôdze budeme hovoriť aj o aktuálnej situácii. Účasť prisľúbil aj predseda strany Sulík,“ skonštatovala predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová.

Napätie v koalícii je už dlhšie, prispievajú k nemu verejné vyjadrenia a útoky Sulíka a Matoviča. Krízu spustili okolnosti nákupu ruskej vakcíny Sputnik V. Strany SaS a Za ľudí žiadajú rekonštrukciu vlády, minulý týždeň sa stretli aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Všetky koaličné strany sa zhodujú, že odmietajú predčasné voľby.

Kollár: Matovič so Sulíkom by v parlamente rozpútali peklo