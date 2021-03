Pellegrini vyzval Krajčího, aby odstúpil ešte v utorok

Krajčí by podľa neho podaním demisie ukázal, že úcta k životu je pre neho viac ako funkcia a zákulisné hry. „Kolegom vo vláde dáte najavo, že prejavenie tejto ľudskosti a úcty voči pozostalým nie je prejavom slabosti, ale prejavom sily a charakteru,“ doplnil.

Pellegrini hovoril o viacerých zlyhaniach ministra zdravotníctva. Poukázal na to, že ak sa chcú dať dôchodcovia zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, „musia striehnuť na otváranie očkovacích termínov a so sklamaním sledovať, ako systém zlyháva a oni sa nemôžu vôbec prihlásiť“.

Zopakoval, že okrem Krajčího by mala čím skôr odstúpiť celá vláda a Slovensko by mala riadiť vláda odborníkov.

Krajčí sa z funkcie ministra zdravotníctva odísť nechystá, o jeho odchode by mal rozhodnúť premiér Igor Matovič (OĽANO). Vyplýva to z vyjadrení šéfa rezortu zdravotníctva v utorkovej relácii TV Markíza Na telo plus. Zároveň si myslí, že Matovič by mal zostať premiérom a vláda pokračovať v rovnakom zložení.