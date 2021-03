Dorovci majú podľa utajeného svedka na svedomí viac vrážd

Svedok sa však vedel vyjadriť len k vražde českého podnikateľa Martina Žalmánka. „Nemám informácie, ako konkrétne došlo k jeho usmrteniu. Viac razy mi by bolo povedané zo strany Doru mladšieho, že ho dal odstrániť a jeho telo nikto nenájde,“ povedal svedok v českom jazyku s tým, že zavraždiť ho mal spoluobžalovaný Ladislav Alföldi. Ten podľa svedka robil pre Doru mladšieho špinavú prácu. „Nemám konkrétne vedomosti o iných vraždách, ktoré sa prejednávajú na súde. Domnievam sa vzhľadom k tomu, čo počul, že zavraždených podnikateľov je oveľa viac, ako prejednáva súd,“ vypovedal.



(Kliknutím na obrázok zväčši, František Dora mladší čelí obžalobe z viacerých vrážd, podvodu ako aj podporovania zločineckej skupiny.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: TASR, Jakub Kotian

Doru mladšieho pozná veľmi dobre od roku 2012. Intenzívne sa s ním podieľal na daňových podvodoch a bol s ním v pravidelnom kontakte do roku 2014. Hlavného obžalovaného starostu Dolného Chotára videl len maximálne dva razy, a to v roku 2014.

Svedok priznal, že sa podieľal na trestnej činnosti spojenej s krátením dane a podvodmi s DPH. Pracoval konkrétne pre spomínaného zavraždeného Žalmánka. Predával pre skupinu meď do ČR, keď tam jazdili týždenne tri až štyri kamióny s meďou. Svedok nosil financie za meď do Galanty. Z jedného kamiónu bol obrat od 8000 do 12.000 eur. Svedka vyplácal buď Dora mladší, alebo si to odrátaval z peňazí získaných v ČR sám.

Je presvedčený, že obžalovaný Dora mladší jeho identitu pozná. „Napriek tomu, že som utajený svedok, určite vie, kto som. Bol som jediný, ktorý takú prácu s meďou do ČR pre neho robil,“ objasnil. „Bojím sa o svoj život. Je mi to šialene ľúto, čo som robil. Vypovedám, čo som počul a zažil,“ povedal svedok. Odmietol odpovedať, či je chránený políciou. Priznal na otázku obhajcu, že dostal za podvody znížený trest, keďže bol spolupracujúci obvinený. Bol odsúdený na znížený podmienečný trojročný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou na päť rokov. Pôvodne mu hrozil trest od päť do 12 rokov.

Okrem neho má v stredu vypovedať pred ŠTS aj ďalší utajený svedok označovaný ako číslo jedna. V celej kauze Dora, jeho syn, Alföldi a Roland Szamaránszký čelia obžalobe z viacerých vrážd, podvodu, drogovej trestnej činnosti, ako aj z členstva v skupine sátorovcov.