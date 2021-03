Za vlečku hnoja pre Matoviča dostal exminister pokutu sto eur

Prednedávnom tak na verejných miestach v Bratislave umiestnil klietky, v ktorých boli papierové siluety politikov. Rovnako aj raz už vypustil klauna vyrobeného z balónov s Matovičovou tvárou. „On hnoj na nás kydá každý deň, tak sme mu to vrátili,“ napísal Draxler na sociálnej sieti.

Draxler sa už dávnejšie vyjadril, že „protesty musia byť dôrazné“. "Ale musí to mať myšlienku a musí to zaujímať a priťahovať ostatných ľudí, NIE odpudzovať. Jednoducho, treba si získavať srdcia čoraz väčšieho okruhu občanov Slovenska Bez jednoty a organizovanosti to nepôjde.

Bratislavská polícia oznámila, že objasňujú znečistenie verejného priestranstva. „Policajti v skorých ranných hodinách prijali od kolegov z Úradu na ochranu ústavných činiteľov oznámenie, že na chodníku pred úradom vlády sa nachádzajú približne 2 kubíky hnoja. Znečistenie verejného priestranstva objasňujú policajti prvého bratislavského okresu ako priestupok proti verejnému poriadku. Za toto nezodpovedné konanie je možné uložiť pokutu vo výške 100 eur,“ dodala polícia na sociálnej sieti.

Hnoj už pred vládnou budovou bol. V marci 2018, krátko po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, prišlo auto s hnojom tesne pred začiatkom ohláseného protestu Za slušné Slovensko. Vtedy policajti šoférovi dohovorili a fúru nevysypal.

V januári 2010 neznáme vozidlo tiež vysypalo kopu hnoja pred bránami úradu. Vtedy polícia vodiča vypočula a ten tvrdil, že sa mu počas jazdy na aute pokazila hydraulika. Neoficiálne tak šofér podporoval protest autodopravcov, ktorých vtedy neprijal premiér Robert Fico (Smer).