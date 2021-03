Telefónne číslo Igora Matoviča baví internet

Matovič sa dostal do sporu s Radom Baťom, manželom riaditeľky Štátneho úradu pre kontrolu liečiv, ktorú kritizoval. Baťo Matovičovi poslal súkromnú správu, aby si jeho manželku „nebral do huby“. Premiér ju zverejnil na svojom facebooku a Baťo zase zverejnil telefónne číslo. V tom čase bez komentára, ale ľudia si ho hneď priradili k premiérovi (viac v článku Matovičov boj o Sputnik prerástol do osobnej roviny. Vonku je jeho telefónne číslo).

Telefónne číslo +421 905 644 632 si ľudia po jeho zverejnení začali vyhľadávať na stránkach, na ktorých si môžete zistiť, kto vám volal, či nevolal aj iným ľuďom a ako ostatní takéto číslo hodnotia.

Toto je len zopár citácií, v ktorých si používatelia služby robia žarty z toho, kumu číslo patrí.