Aké osobnosti sú koaliční lídri? Takto ich vidí psychológ

Igor Matovič, OĽaNO

Premiér má agresívny štýl komunikácie. „Už len tým, že veľa komunikuje cez sociálne siete, dokazuje, že nezvláda priamu komunikáciu. Na sociálnych sieťach sa dajú totiž na rozdiel od reality vyjadrenia korigovať,“ vysvetľuje Kleinmann.

Psychológ upozorňuje, že premiérovi chýba sebareflexia a nedokáže krotiť svoje emócie a nápady. „Myslí si, že je vtipné, keď povie prvú vec, ktorá mu zíde na um. Ak však akýkoľvek funkcionár používa tento štýl komunikácie, veľmi rýchlo sa dostane do sporu. Nielen s opozíciou, ale aj s koaličnými partnermi,“ mieni.

Premiér podľa neho kvôli svojej povahe nie je schopný kompromisu. „Aj keby s ním sedelo desať koaličných partnerov, on si hovorí to svoje a je presvedčený, že je to správne,“ myslí si Kleinmann, no upozorňuje, že Matovičov štýl je pre časť občanov stále príťažlivý. Zároveň potvrdzuje, že Matovič svojou osobnosťou nie je vhodný typ na premiéra. „Nielenže do svojej funkcie nedorástol, ale do nej ani nikdy nedorastie. Lepšie sa cíti v opozičnej polohe, keď môže nahlas hovoriť svoje názory a poznámky, ktoré sú často veľmi presné,“ myslí si Kleinmann.

Richard Sulík, SaS

Sulík má pasívno-agresívny štýl komunikácie. „Nemá také silné emocionálne prežívanie, ako má premiér. Vyčkáva v tichosti, lebo vie, že Matovič mu na to skôr či neskôr skočí. Vyvolá vďaka tomu v Matovičovi napätie, keďže ten očakáva, že mu Sulík opätuje jeho vlastné vylievanie emócií,“ vysvetľuje Kleinmann.

Podľa neho je to podobné ako v rodine. „Jeden rodič na dieťa nakričí, druhý ostane ticho, a tým vyvolá ešte väčšie napätie. Je zaujímavé, ako sa také odlišné osobnosti k sebe dostali,“ zamýšľa sa Kleinmann.

Sulík je podľa neho schopný určitých kompromisov v prospech koalície. „Veľkú rolu v tom však hrajú aj peniaze. Bude mať dosah na miliardy z Európskej únie, ktoré prídu v rámci Plánu obnovy. To je taká veľká suma, že si neviem predstaviť, kto by sa ich dobrovoľne vzdal. Myslím, že aj Sulík si uvedomuje, že sa len veľmi ťažko po najbližších voľbách dostane opäť do vlády,“ myslí si Kleinmann.

Sulík má spomedzi koaličných partnerov najväčšie manažérske schopnosti.

Boris Kollár, Sme rodina

V správaní predsedu parlamentu sa odrážajú jeho skúsenosti z osobného života. „Povedal by som, že je to ‚krstný otec‘. Nikdy ho veľmi nevidno, radšej robí veci z pozadia. Nebude agresívne vystupovať ani proti premiérovi, ani proti Sulíkovi. Radšej bude ten múdry, ktorý na všetkých dohliada,“ nazdáva sa psychológ.

Podľa neho je Kollár zároveň veľmi asertívny človek. „Vždy sa ponúkne, dáva na stôl určité riešenia. Vychádza to aj z jeho osobných skúseností. Keďže má mnoho detí s rôznymi ženami, musí mať v sebe niečo, čím dokáže svoje okolie takpovediac ukecať. Evidentne je veľmi ústretový a vie si ľudí vypočuť. Pripomienky potom vyslovuje veľmi jemne,“ myslí si Kleinmann.

Kollár si však dokáže lepšie ustrážiť svoje ego. „Určite ho má tiež veľké, no snaží sa tak nepôsobiť. V živote si toho dosť preskákal, nadobudol pomerne nenápadne veľké bohatstvo, a všetky tieto skúsenosti sa v jeho politike odrážajú,“ vraví psychológ.

Veronika Remišová, Za ľudí

Remišová sa podľa Kleinmanna stala predsedníčkou strany za veľmi zvláštnych okolností, čo sa jej teraz vracia. „Zo strany postupne odchádzajú niektorí poslanci. Sú to presne tie typy politických dravcov, ktoré by chceli vo väčšej miere riadiť krajinu, ale nebolo im to umožnené. A to aj pre to, že pani Remišová ich k tomu nie je schopná dotiahnuť,“ myslí si Kleinmann.

Nemá však dostatočne silnú osobnosť na to, aby dokázala zatlačiť na silnejších členov koalície. „Začala sa aktívnejšie ozývať až vtedy, keď začali odchádzať poslanci. Dovtedy bola jej komunikácia skôr pasívna. Aby na seba výraznejšie upozornila, musela sa pridať k Sulíkovi,“ upozorňuje psychológ.

Na väčšiu úlohu v koalícii nemá Remišová podľa Kleinmanna ani politické predpoklady. „Svoju úlohu hrá aj to, že je medzi koaličnými lídrami jedinou ženou. Zároveň má najmenší politický výtlak. S desiatimi poslancami sa ťažko povalí vláda,“ upozorňuje Kleinmann.

Je podľa neho pravdepodobné, že z koaličnej krízy vyjde ako porazená práve ona. „Nespĺňa kritériá na to, aby ju občania brali vážnejšie, a je tak trochu do počtu, najmä pri takýchto vojnách väčších koaličných strán,“ mieni psychológ.