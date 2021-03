NAKA zadržala riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského

Informoval o tom Denník N na svojej internetovej stránke. Dôvody zadržania zatiaľ nie sú známe, podľa denníka by malo ísť o podozrenia z korupcie. Zadržanie malo prebehnúť so súhlasom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry.

Vo funkcii je Pčolinský od apríla 2020, kedy v nej vystriedal nominanta SNS Antona Šafárika. Je bratom poslanca Petra Pčolinského a jeho manželkou je poslankyňa Adriana Pčolinská (obaja Sme rodina). Napriek rodinným väzbám na poslancov Národnej rady SR sa Pčolinský v deň vymenovania ohradil voči rodinkárstvu, ale aj rôznym politickým vplyvom na spravodajskú službu. Opozícia v tejto súvislosti hovorila o bezpečnostnom riziku, keďže Pčolinský má blízko aj k predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi, v minulosti spájanému s organizovaným zločinom.

Vladimír Pčolinský v minulosti pôsobil ako šéf kancelárie ministra vnútra Vladimíra Palka, neskôr aj Daniela Lipšica. Bol tiež predsedom Ústrednej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Celé jeho profesijné pôsobenie však známe nie je. Dlho sa hovorilo, že má blízko aj k tajným službám a viacerým osobám z tohto prostredia. V minulosti sa dokonca kvôli tomu objavili špekulácie, že bol stále aktívnym členom SIS. Pčolinský to síce opakovane poprel, ak by však aj pre spravodajské služby pracoval, priznať by to nemohol.

Slovenská informačná služba podľa zákona získava a vyhodnocuje informácie o činnostiach, ktoré ohrozujú naše ústavné a demokratické zriadenie, celistvosť či zvrchovanosť republiky a tiež získava a vyhodnocuje informácie o činnostiach, ktoré ohrozujú bezpečnosť a hospodárske záujmy krajiny. Doteraz mala SIS osem riaditeľov.