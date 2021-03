Mikas: Neblokujem žiadne opatrenia voči pendlerom

Minister mu verejne vyčítal najmä chýbajúce opatrenie, ktoré sa týka hraničného režimu Slovenska. Mikas mal pripraviť vyhlášku, podľa ktorej by pendleri na prechod hranice potrebovali najviac 72 hodín starý test. Preto Krajčí nahlas uvažoval, že zvažuje odvolanie Mikasa z funkcie.

Ako sa stavia úrad, ktorý vediete, ku Krajčího kritike?

S pánom ministrom priebežne konzultujem hlavné a zásadné zmeny v opatreniach a vyhláškach, ktoré náš úrad vydáva.

Blokujete teda nejaké opatrenia?

Neblokujem žiadne opatrenia. Niekedy však vydaniu opatrenia alebo vyhlášky bráni právny problém alebo je problém vo vykonateľnosti a otáznej efektivite samotného opatrenia.

Nariaďuje vám minister zdravotníctva, aké vyhlášky máte vydať?

Minister zdravotníctva mi nenariaďuje, aké vyhlášky mám vydávať. Počas pandémie COVID-19 bola väčšina opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR vydaná na základe úloh alebo odporúčaní z Ústredného krízového štábu alebo uznesení vlády. To znamená, že vláda musí najskôr rozhodnúť. No nemusím vyhlášky vydávať len ja, v súlade so zákonom môže niektoré opatrenia vydať aj ministerstvo zdravotníctva.

Nemyslíte si, že na vás minister tlačí, aby ste prijímali opatrenia aj napriek tomu, že neprešli rokovaním vlády?

V medializovanom prípade v otázke pendlerov prebehli opakované diskusie medzi mnou, ministrom Krajčím aj členmi Konzília odborníkov. Viacerí odborníci upozornili, že opatrenie zavedenia negatívneho testu pre pendlerov bude ťažko realizovateľné v praxi, ak nebude v blízkosti hranice možnosť dať sa otestovať. Spôsobovalo by to neprimeranú záťaž z logistického aj časového hľadiska.

Nezdá sa vám, že to je alibistický postoj, veď úrad musí čakať, kým rozhodne vláda?

Zastávame názor, že ide o zásadnú otázku, ktorá sa dotkne veľkého počtu osôb, a je potrebná súčinnosť aj ostatných rezortov. Z uvedeného dôvodu je schválenie vo vláde základný krok.

Vyriešilo by niečo vaše odvolanie?

Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva generálny tajomník služobného úradu ministerstva. Viac k tomu neviem povedať.

Prečo sa teda ešte nepodarilo presadiť ten 72-hodinový test pre pendlerov? Na čom to viazne?

Úrad vlády 2. marca uviedol, že tento návrh nebol schválený vládnym uznesením. Náš úrad aj odborníci navrhovali posilnenie kontrol na hraniciach. Z epidemiologického rizika najväčšiu hrozbu v zavlečení nových variantov koronavírusu predstavujú najmä osoby prichádzajúce z exotických dovolenkových destinácií. Z uvedených dôvodov je nevyhnutné vykonávanie dôslednej kontroly dodržiavania protiepidemických opatrení na hraniciach Slovenskej republiky.

Ako hodnotíte spoluprácu s vládou za ostatné dva mesiace?

V súčasnosti sa nachádzame vo vážnej epidemiologickej situácii, keď celoslovensky zaznamenávame približne štyri tisícky hospitalizovaných ľudí. Približne sto ľudí denne zomrie v súvislosti s COVID-19. Chápeme, že ľudia sú z pandémie unavení a sú na vládu vyvíjané veľké tlaky a očakávania a rokovania sú veľmi náročné. V tejto situácii je dôležité všetky sily spojiť a situáciu zvládnuť.