Šándor: Obvinenie šéfa SIS je veľmi nepríjemný signál pre Slovensko

VIDEO: Andor Šándor o zatknutí šéfa SIS Vladimíra Pčolinského.

Národná kriminálna agentúra zadržala a obvinila riaditeľa SIS zrejme z prijímania úplatku a vynášania utajovaných informácií. Čo to znamená pre Slovensko?

Toto je zatiaľ tá najväčšia čerešnička na torte Národnej kriminálnej agentúry. Je to ale aj pomerne nepríjemná záležitosť pre Slovensko. Obvinenie najvyšších funkcionárov SIS z prijímania úplatkov a vynášania informácií diskredituje SIS nielen v očiach zahraničných spojencov, ale predovšetkým v očiach ľudí na Slovensku. Po zmene vlády mali noví predstavitelia SIS zaručiť, že to už nie je tá služba, ktorá uniesla syna prezidenta Michala Kováča. Ukazuje sa, že systémový problém tu je dlhodobo a tí ľudia sú do funkcií dosadzovaní iba ako nominanti politických strán. V tajnej službe by to ale tak v žiadnom prípade nemalo byť, aby tam nebola tendencia za to nejako odmeniť. Je to veľmi nepríjemný signál pre Slovensko aj v kontexte zatknutých policajných prezidentov Tibora Gašpara, Milana Lučanského či štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej. Nevytvára to vôbec dobrý obraz o Slovensku a ukazuje to, že v bezpečnostno-spravodajskom aparáte bohužiaľ na najvyšších pozíciách dochádza k systémovým zlyhaniam.

Obvinenie Pčolinského by malo byť založené aj na výpovedi jeho doterajšieho námestníka Borisa Beňu, ktorý ale pred pár týždňami obvinil z vynášania utajovaných informácií aj riaditeľa NAKA Branislava Zuriana. Je možné, že do obvinenia Pčolinského vstúpili nejaké mocenské boje v spravodajsko-bezpečnostnej komunite?

Čiastočne je to nejaké vyrovnávanie si účtov medzi novou garnitúrou a tou staršou. Možno je to tiež čiastočne tým, že bývalá garnitúra, ktorá tie svinstvá videla, ale mlčala, sa dnes snaží konať. Celkovo je systém zneistený výpoveďami kajúcnikov, a títo ľudia môžu byť nejakou predĺženou rukou vo vnútornom boji v polícii. Polícia nie je jednoliata partia ľudí, ale sú tam vždy skupiny ľudí, ktorí boli predtým s niekým prepojení a favorizovaní a teraz sú odstavovaní na druhú koľaj. Celkovo je to nešťastná vec a pokiaľ sa Slovensku nepodarí personálne stabilizovať svoje inštitúcie tak, aby viedli SIS a políciu Slovenskej republiky a nie SIS a políciu Matoviča, či iného premiéra, tak to bude problém vždy. To, že to zasahuje práve tie najvyššie poschodia, ukazuje na zásadnú systémovú chybu. Tá by sa dala opísať tak, že niektorí gauneri sú ochotní do takýchto vysokých funkcií presadzovať gaunerov, aby slúžili ich záujmom. To je veľmi nebezpečné a destabilizuje to celý systém. Ľudia nikdy nebudú mať radi tajnú službu či políciu, musia ich ale rešpektovať či aspoň ignorovať. Takto ale ľudia nemajú žiadnu istotu, že to nové je lepšie ako to predtým. Môže to viesť až k tomu, že to Matovičova vláda nezvládne a nová garnitúra sa bude zasa mstiť.

Aký to môže mať vplyv na dôveru SIS u zahraničných partnerov?

Riaditeľ je práve tou postavou, ktorá symbolizuje SIS. Tí partneri dnes sledujú, čo sa deje, a čakajú, čo z toho bude. To sú veci, ktoré vnímajú. V dvojstrannej spolupráci preto môžu zvažovať, čo budú so Slovenskom zdieľať. To, že si od SIS budú brať ponúkané informácie, je jasné. Môžu byť ale opatrnejší v tom, čo budú oni so Slovenskom zdieľať. To sa dá v niektorých prípadoch očakávať. Bude ale tiež záležať, ako táto kauza Pčolinský dopadne a aké jeho pochybenia budú odhalené.