Krajčí podá demisiu. Ešte dnes

Zámer podať demisiu vo štvrtok oznámil Krajčí spolu s premiérom Igorom Matovičom, ministrami z hnutia OĽaNO a zástupcami poslancov.

Krajčí pritom ešte začiatkom týždňa hovoril, že sa nechystá odísť, ale pripomínal, že bude rešpektovať rozhodnutie poslaneckého klubu. Jeho abdikácia pritom bola podmienkou pokračovania koalície. Pred dvoma týždňami sa vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) ponúkol, že ho vo funkcii vystrieda. Matovič vtedy reagoval slovami: „To bol zlý vtip.“ „Zdravotníctvo bolo v katastrofálnom stave po dvanástich rokoch vládnutia Smeru. Nikto z koalície nemal o zdravotníctvo záujem, bola to jama levova,“ povedal vo štvrtok Matovič s tým, že Krajčí spolu s rezortom prebral na seba aj boj s koronavírusom.

„Mrzí ma to, ale v takýchto situáciach je zahodno si položiť otázku, čo od nás voliči chceli. Sľúbili sme im, že sa nebudeme pozerať v takýchto kritických situáciach na záujmy strany,“ vyhlásil Matovič s tým, že v záujme zachovania súčasnej koalície Krajčí abdikuje. „Mrzí ma, že ľudia, ktorí mu ani raz za celý rok nepomohli, chceli mať z neho rituálnu obeť,“ dodal Matovič. Nakoniec však jeho odchod podmieniť rozbehnutím očkovania vakcínou Sputnik V, ktorej dovoz odpálil koaličnú krízu.

Vo štvrtok sa mali lídri vládneho štvorlístka verejne zaviazať k memorandu dobrého vládnutia. Po Matovičových vyhláseniach však Sulík aj Veronika Remišová (Za ľudí) odmietli verejne vyhlásiť. Sulík dodal, že rokovania pokračujú.

Krajčího rozhodnutie by malo byť krokom k upokojeniu situácie a možno aj zažehnaniu koaličnej krízy.

VIDEO: Matovič: Demisia Krajčího je neľudská, najviac si to odmakal.

Slzy v očiach mal vo štvrtok minister zdravotníctva Marek Krajčí, keď hovoril, že sa rozhodol abdikovať. Za jeho chrbtom stáli všetci ministri hnutia OĽaNO. Poďakoval mu aj šéf poslaneckého klubu obyčajných. A potom premiér Igor Matovič povedal, že Krajčí z rezortu neodíde, až kým sa nezačne na Slovensku naplno očkovať ruskou vakcínou Sputnik V.

V stredu večer sa stretli zástupcovia koaličných strán, aby urovnali spor, ktorý ohrozil fungovanie vlády. Jednou z podmienok zažehnania krízy bol aj odchod Krajčího z postu ministra zdravotníctva. Hoci on sám už niekoľko dní zdôrazňoval, že odísť sa nechystá, ale podrobí sa rozhodnutiu poslaneckého klubu obyčajných v parlamente.

Nakoniec v stredu na pôde úradu vlády vystúpil spolu so straníckymi kolegami na ministerstvách. Podporiť ho prišiel aj Michal Šipoš, predseda poslaneckého klubu, a Gábor Grendel, podpredseda Národnej rady.

Výsledkom boli Krajčího slová o abdikácii. Podmienky jeho odchodu však neboli celkom priame. "Zdravotníctvo bolo v katastrofálnom stave po dvanástich rokoch vládnutia Smeru. Nikto z koalície nemal o zdravotníctvo záujem, bola to jama levova,“ povedal Matovič s tým, že Krajčí spolu s rezortom prebral na seba aj boj s koronavírusom.

"Nepoznám človeka, ktorý by každým jedným krokom sledoval ochranu životov a zdravia. Žiaľ, tí, ktorí mu na tejto ceste najmenej pomáhali, sa rozhodli z neho urobiť terč. Urobili na to zámienku nákupu dvoch miliónov vakcín Sputnika V,“ vysvetľoval premiér s odkazom práve na začiatok koaličnej krízy.

Koaliční partneri totiž nesúhlasili s nákupom a dovozom ruskej vakcíny. Napriek tomu vojenské lietadlá 1. marca doviezli na košické letisko prvú zásielku Sputnika. Priamo na mieste mal tlačovú besedu Matovič spolu s Krajčím.

"Mrzí ma to, ale v takýchto situáciách je záhodno si položiť otázku, čo od nás voliči chceli. Sľúbili sme im, že sa nebudeme pozerať v takýchto kritických situáciách na záujmy strany,“ vyhlásil Matovič s tým, že v záujme zachovania súčasnej koalície Krajčí abdikuje. "Mrzí ma, že ľudia, ktorí mu ani raz za celý rok nepomohli, chceli mať z neho rituálnu obeť,“ dodal Matovič. Ten už viackrát naznačil, že ak má odstúpiť minister zdravotníctva, mal by odstúpiť aj minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík. No poukázal aj na stranu Za ľudí, ktorá má podľa neho tiež podiel na Krajčího odchode. "Pani ministerka Kolíková povedala, že je to neľudská požiadavka, ale politicky správna,“ opísal Matovič dialóg s ministerkou Máriou Kolíkovou zo strany Za ľudí.

Matovič Krajčího odchod obhajoval slovami, že "politika nie je fér a musíme sa s tým naučiť žiť“. "Boli sme reálne postavení do situácie, keď sme boli veľmi blízko k rozpadu vlády. Bolo by fér, keď už si chce niekto z Mareka urobiť obeť, aby odstúpili aj tí, ktorí burcovali proti opatreniam. Dostal som jednoznačnú odpoveď: V tom prípade naša strana odchádza z koalície. A to by znamenalo predčasné voľby a návrat mafie na veľkom bielom koni,“ opäť sa vrátil premiér k strane SaS.

V podobnom duchu pokračoval aj sám Krajčí. "Dve menšie koaličné strany podmienili svoje zotrvanie vo vláde mojou demisiou. V takejto situácii, keď ľudia čakali viac ako dvanásť rokov na zmenu, by bolo nesprávne robiť obštrukcie. Nie som prilepený na moju stoličku,“ takto sa Krajčí v podstate lúčil so svojou funkciou.

Potom premiér objasnil, že Krajčí bude z úradu odchádzať postupne. Niekoľko týždňov by teda mal ministerstvo viesť spolu so svojím nástupcom či nástupkyňou.

Na záver však Matovič v podstate znegoval Krajčího odchod. "Keďže ako rozbušku alebo zámienku celej vládnej krízy použili koaliční partneri dovoz vakcíny Sputnik na Slovensko, bol by som rád, keby minister Krajčí podal demisiu až momentom, keď bude naplno rozbehnuté očkovanie vakcínou Sputnik na Slovensku. Aby mali ľudia, ktorí robili všetko proti jej dovozu, motiváciu neblokovať jej použitie,“ vyhlásil Matovič.