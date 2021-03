Padá vláda? Matovičov kabinet riešil len body bez vplyvu na rozpočet

„Na začiatku rokovania vlády sme boli všetci ministri požiadaní, aby sme dnes predkladali iba body, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet,“ priblížil Doležal. Podľa jeho slov o to požiadal premiér, pričom to nijako konkrétne nešpecifikoval. „Medzi riadkami asi všetci tušíme, prečo takéto body neboli na rokovaní vlády, respektíve, prečo sme boli požiadaní, aby sme ich stiahli,“ naznačil minister dopravy.

Na zasadnutí vlády podľa neho už „bola aj lepšia atmosféra“, dodal však, že rokovanie bolo veľmi pragmatické. Poznamenal, že koaličná kríza sa na zasadnutí kabinetu nepreberala.

Odložený bol aj návrh zákona z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorým sa mal umožniť vznik schém pomoci pre oblasť cestnej dopravy. Doležal zdôraznil, že je pre neho dôležité, aby to stihol predložiť na marcovú schôdzu Národnej rady (NR) SR. „Verím, aspoň za svoje body som presvedčený, že prídu na rad najneskôr v stredu na štandardnom rokovaní vlády,“ dodal.

Karanténa neprešla

Vládny kabinet ani na piatkovom rokovaní neprijal uznesenie o štátnej karanténe. Ministerstvo dopravy a výstavby síce rokuje s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska o možnosti využívania ich zariadení pre možnú štátnu karanténu s cieľom obmedziť šírenie koronavírusu najmä zo zahraničia, ale doteraz chýbajú dáta o tom, aká kapacita ubytovacích zariadení by bola potrebná pre karanténu. Ako upozornil po rokovaní vlády minister Doležal, chýbajú základné dáta o tom, koľko občanov Slovenska je v zahraničí a s akým náporom cestujúcich treba počítať. Podľa ministra však naďalej pracuje na tejto záležitosti expertná skupina s odborníkmi z rezortov vnútra, zdravotníctva, dopravy a spravodlivosti.

Minister dopravy nevedel povedať, či bude možné vytvoriť takú štátnu karanténu, ktorá by bola efektívna a vykonávateľná. Navyše nie je jasné, či by mala byť štátna karanténa platená samotnými cestujúcimi. Preto nevie nič povedať ani hotelierom v tejto veci. Ako dodal, členovia vlády sú za opatrenia s cieľom zastaviť šírenie nebezpečnejších mutácií koronavírusu vrátane takzvanej juhoafrickej, ale rovnako za dôležité považujú, aby opatrenia boli efektívne a vykonávateľné. Minister pripomenul zákonnú možnosť zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR monitorovať cestujúcich prostredníctvom mobilných operátorov, čo umožní získanie presnejších dát o počte Slovákov v zahraničí, ako aj o ich príchode na Slovensko. To by umožnilo aj prípravu efektívnejšej karantény.