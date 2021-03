Petíciu za predčasné voľby podpísalo už takmer 300-tisíc ľudí

Počet podpisov občanov pod petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách sa blíži k číslu 300-tisíc. Na tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer Robert Fico. Podľa neho vláda nefunguje a mala by sa začať venovať ľuďom.

Šéf mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini dúfa, že prezidentka Zuzana Čaputová nebude naťahovať čas a po odovzdaní podpisov vyhlási referendum čo najskôr.

Podľa Fica potrebujú vyzbierať približne 500 000 podpisov, pretože očakávajú, že hlava štátu dá referendovú otázku posúdiť Ústavnému súdu SR. Fico si tiež vie predstaviť, že sa bude skúmať každý jeden podpis.

Pellegrini podľa svojich slov verí, že prezidentka cíti neudržateľnosť situácie, a preto využije čo najkratšie lehoty na to, aby bolo čo najskôr vypísané referendum za predčasné voľby.

Petíciu za referendum iniciovali strany Smer-SD a Hlas-SD, pridala sa k nim aj SNS. Deklarujú, že má ísť o apolitické občianske referendum. Iniciatívu podporila aj Konfederácia odborových zväzov. Občanov sa chcú v referende pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie NR SR tak, aby sa parlamentné voľby vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda.

Politické divadlo so šéfom SIS

Fico považuje zadržanie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského za „politické divadlo“, ktorého cieľom bolo prekryť nečinnosť vlády v boji s pandémiou. Kritizuje aj spôsob zadržania Pčolinského, poškodí to podľa neho bezpečnostné záujmy a suverenitu štátu.

„Ak je podozrenie z toho, že zobral úplatok, nech odíde z funkcie, ale nie tak, že poškodíme celému Slovensku,“ povedal Fico. Podotkol, že aj na Pčolinského sa vzťahuje prezumpcia neviny. Poukázal tiež na to, že jeho obvinenie vychádza aj z výpovede kajúcnika. Zároveň však pripomenul, že Pčolinského do funkcie nominoval predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) a politicky ho kryje predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Výmena Krajčího nič nezmení

Vládnu krízu označil predseda opozičnej strany za „nekončiacu telenovelu“. Opätovne vyzval vládny kabinet, aby sa začal venovať štátu a ľuďom, alebo nech skončí. Kritizoval tiež piatkové vyjadrenie predsedu koaličnej SaS Richarda Sulíka, že si chce zobrať čas na rozhodnutie v strane o ďalších krokoch do pondelka (15.3). Upozornil, že kým sa riešia vzťahy v koalícii, zomierajú stovky ľudí.

K avizovanej demisii ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) povedal, že výmena ministra nič nezmení. Hovorí, že boj s pandémiou je premiérskou, nie ministerskou agendou.

Kalavskej by sa čudoval

Nový minister zdravotníctva by mal vedieť presadiť rázne opatrenia v rámci vlády a mať dôveru premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Myslí si to predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Čudoval by sa, ak by sa exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská stala súčasťou kabinetu Matoviča.

Krajčímu podľa Pellegriniho chýbali manažérske zručnosti a nemal podporu predsedu vlády. Myslí si, že ak ho nahradí zdatný človek, pre manažovanie situácie to môže byť lepšie ako doterajší minister. Krajčí bol blízkym človekom Matoviča, a aj tak ho podľa Pellegriniho premiér nepodržal. Kľúčové preto podľa Pellegriniho bude, či si nový minister, ktorý možno nebude mať až tak blízko k premiérovi, získa jeho dôveru a či bude vedieť vo vláde presadiť rázne opatrenia. Mal by si tiež vedieť vytvoriť dôveru a rešpekt v rámci kabinetu. „Ak to nebude fungovať, tak môže byť aj najlepší manažér, ale ak ho nepodporí vláda, neposunieme sa vôbec ďalej,“ skonštatoval na piatkovej tlačovej konferencii.

Pellegrini ocenil, že Kalavská, ako súčasť jeho kabinetu, bola zapálená pre vec. Nevie si predstaviť, že by nahradila Krajčího. „Veľmi by som sa jej čudoval, ak by si chcela na svoj kariérny život dať nepeknú machuľu, že by začala slúžiť premiérovi Matovičovi,“ reagoval na otázku novinárov.

Pellegrini kritizoval, že kríza vo vláde pretrváva, nič sa za týždeň nezmenilo a „divadlo“ naďalej pokračuje.