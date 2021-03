Pád vlády je v rukách Sulíka a Remišovej. Zobudí sa Matovič?

Odmeraný postoj prezidentky Zuzany Čaputovej k predstaviteľom hnutia OĽaNO na čele s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) neveštil v piatok žiadne dobré správy. Zatiaľ čo šéf kabinetu opakoval slová o „obeti“ exministra Mareka Krajčího (OĽaNO) na oltár koalície, prezidentka pokračovala s chladnou hlavou.

Akt demisie ministra zdravotníctva odhrnul pomyselný záves nad budúcnosťou koalície. A nevidno tam žiaden záblesk ústupkov či politického uvažovania lídra najsilnejšej koaličnej strany a lídra vlády Matoviča. Skôr naopak. Urazenosť, neomylnosť.

„Slovo kompromis premiér nepozná, a preto stojí Sulík pred zásadným rozhodnutím,“ komentoval najnovší politický vývoj Marián Repa v podcaste Počúvajte pravdu. Je presvedčený, že vzťahy v koalícii sa dostali k dramatickému „bodu zlomu“, ktorý môže znamenať koniec spolupráce vládnej štvorky.

V podcaste si vypočujete aj názory na obvinenie šéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Komentátor denníka Pravda Marián Repa upozorňuje na vysokú podporu verejnosti v otázke vypísania predčasných volieb. „Premiér a koalícia to podceňujú, a stále sa spoliehajú na to, že ľudia nechcú návrat mafie, ale to už na voličov nezaberá,“ uzatvára v podcaste Počúvajte pravdu komentátor Marián Repa.