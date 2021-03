Pčolinského potápajú dvaja kajúcnici. Je obeťou mocenského zápasu?

VIDEO: Advokátka Mišíková: Kollár poprel, že pozná môjho klienta Pčolinského.

Osud riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského je aj takmer dva dni po tom, čo ho pre podozrenia z korupcie zadržala Národná kriminálna agentúra, stále nejasný. Vyšetrovateľ aj prokurátor žiadajú pre neho väzbu

Jeho blízki tvrdia, že sa stal obeťou mocenského zápasu, ale jeho obhajkyňa Eva Mišíková už očakáva návrh na väzbu. Šéf SIS dočasne pozbavený funkcie sa ale údajne proti obvineniu nemôže brániť, keďže vyšetrovateľ ani v piatok popoludní nepožiadal hlavu štátu o zbavenie mlčanlivosti. Tá preto vyzvala premiéra o zvolanie spravodajského výboru Bezpečnostnej rady štátu. Pčolinského na čelo tajných nominovalo hnutie Sme rodina.

Kým vo štvrtok sa vyšetrovatelia venovali Pčolinskému, ktorého nadránom zadržala Národná kriminálna agentúra a obvinila z prijímania úplatku a vyzradenia utajovaných skutočností, v piatok sa zamerali na výsluch jeho spoluobvineného podnikateľa Zoroslava Kollára. Ten bol na konci októbra zadržaný v rámci akcie Víchrica a odvtedy je vo väzbe. Práve od podnikateľa a známeho konkurzného právnika mal Pčolinský už ako šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) údajne prijať úplatok, ktorým si chcel od SIS kúpiť nečinnosť.

Tvrdí to Pčolinského bývalý námestník Boris Beňa, zadržaný v rámci akcie Judáš. Beňa vypovedá proti viacerým bývalým i súčasným predstaviteľom bezpečnostných zložiek štátu. Od 6. decembra je tiež postavený mimo služby. Pred vyšetrovateľmi povedal, že si s Pčolinským 40-tisícový úplatok od Kollára rozdelili. Beňa však v tomto prípade nie je obvinený.

Ako svedok má navyše vystupovať aj ďalší kajúcnik – bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó, ktorého za spoluprácu s políciou v polovici novembra prepustili na slobodu. Po piatkovom Kollárovom výsluchu to potvrdila Pčolinského obhajkyňa Eva Mišíková.

Potvrdenie od Kollára

Advokátka tvrdí, že Kollárova výpoveď potvrdzuje Pčolinského nevinu. „Táto výpoveď korešponduje s výpoveďou môjho klienta, ktorý jednoznačne povedal, že sa s ním nikdy nestretol a v žiadnom prípade o tom, čo mu je kladené za vinu, s ním ani nemohol hovoriť,“ komentovala Mišíková výsluch Zoroslava Kollára.

Polícia a prokuratúra postup vyšetrovania ani plánované úkony komentovať nechcú. Prokuratúra tvrdí, že to nedovoľuje procesná situácia. Mišíková ale očakáva, že orgány činné v trestnom konaní budú pre Pčolinského žiadať väzbu.

„Predpokladám, že návrh na vzatie do väzby bude podaný. Myslím si, že by to bolo nedôvodné, pretože tu absentuje dôvodné podozrenie, že tento skutok spáchal. Nevidím ani jeden dôvod väzby. Úteková väzba úplne odpadáva, rovnako ovplyvňovanie svedkov, keďže Kollár aj Beňa sú vo väzbe,“ tvrdí Mišíková.

Advokátka orgánom činným v trestnom konaní navyše vyčítala aj obmedzenie práva na obhajobu. Jej klient sa podľa nej nemôže brániť, pretože by tak mohol porušiť povinnosť mlčanlivosti. Prezidentská kancelária potvrdila, že Pčolinský doteraz mlčanlivosti zbavený nebol. „Prezidentka tak môže urobiť iba na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní. Takúto žiadosť zatiaľ nedostala,“ potvrdil pre Pravdu prezidentkin hovorca Martin Strižinec.

Mocenský zápas?

O zbavenie mlčanlivosti mal podľa Mišíkovej vyšetrovateľ požiadať hneď po zadržaní. „Zatiaľ nevypovedal, pretože nemôže vypovedať o okolnostiach, ktoré sú predmetom mlčanlivosti. On túto zásadu dodržiava. Dnes už vypočutý nebol a očakáva sa, že by mal byť zbavený mlčanlivosti. Ja som tento návrh dala už pri jeho výsluchu, aby sa mohol dôsledne obhajovať a vypovedať aj o skutočnostiach, ktoré svedčia v jeho prospech,“ dodala Mišíková.

Podobne to vnímajú aj Pčolinského najbližší. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) vníma zadržanie Pčolinského len ako snahu zbaviť ho funkcie v SIS. „Myslím si, že je to mocenský zápas a ja pevne verím, že Pčolinský bude zbavený mlčanlivosti, aby mohol vypovedať k tým veciam, ktoré sú mu kladené za vinu,“ uviedol Krajniak po piatkovom rokovaní vlády.

V rovnakom duchu sa vyjadril aj predseda poslaneckého klubu Sme rodina a brat obvineného šéfa SIS Peter Pčolinský.

Kým predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Igor Matovič (OĽaNO) Pčolinského zadržanie ešte vo štvrtok komentovali len pochvalnými zmienkami o rozviazaných rukách polície, najvyššia ústavná činiteľka vníma situáciu oveľa vážnejšie.

Výbor Bezpečnostnej rady

„Prezidentka Zuzana Čaputová dnes (v piatok – pozn. red.) v súvislosti so zadržaním, obvinením a následným dočasným pozbavením výkonu štátnej služby riaditeľa Slovenskej informačnej služby listom požiadala premiéra Igora Matoviča, aby neodkladne zvolal zasadnutie Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb,“ dodal Strižinec. Úrad vlády zatiaľ neuviedol, kedy by sa toto zasadnutie mohlo konať.

Aj bývalý šéf Národného bezpečnostného úradu Ján Mojžiš potvrdzuje Mišíkovej slová, že Pčolinský sa nemôže brániť, ak nebude zbavený mlčanlivosti. „V žiadosti o zbavenie musí byť jasne vymedzený rozsah skutočností, ktorých by sa to malo týkať. Všeobecné zbavenie mlčanlivosti sa nedáva. Pokiaľ človek vypovedá bez riadneho zbavenia mlčanlivosti, je to porušenie zákona. V tomto zmysle je to vlastne bezprecedentná situácia. Súhlasím preto s prezidentkou, že by to mala riešiť Bezpečnostná rada štátu a urobiť v tom poriadok, pretože z toho môže vzniknúť chaos a veľké škody na renomé a dôveryhodnosti,“ priblížil Mojžiš.

„Alternatíva, že toto obvinenie je výsledkom boja o moc v bezpečnostných zložkách, existuje vždy. Toto by nebolo prvýkrát v histórii. Vojna policajtov cez trestné stíhania by bola katastrofou pre celý štát, či už by sa potvrdilo, že obvinenie je dôvodné, alebo nie,“ dodal Mojžiš.

