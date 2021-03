Čo zomlelo Krajčího? Koaličná kríza, Matovič aj 'rektálni alpinisti'

Vlani v lete pripravoval reformy ústavnej zdravotnej starostlivosti a chcel stavať nové nemocnice. Krajčí chcel na to využiť peniaze z Európskej únie. V posledných mesiacoch pripravoval aj reformu ambulantnej sféry, ktorá mala podľa neho pritiahnuť nových lekárov. V polovici februára potichu sprísnil prístup k interrupciám tým, že zrušil vek nad 40 rokov ako zdravotnú indikáciu pre interrupciu. A tak si ženy po štyridsiatke musia interrupciu zaplatiť.

Krajčího prioritou bolo aj dokončenie roky nedokončenej spádovej nemocnice pre Bratislavu Rázsochy. No ani za jedenásť mesiacov sa tento projekt nikam nepohol.

V ministrovej zásuvke zostala aj nedokončená stratifikácia nemocníc po bývalej ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej (Smer). Termín si ešte na začiatku ministrovania Krajčí určil do konca volebného obdobia. Ten, kto opäť povedie rezort naplno, si bude musieť podľa Smatanu poradiť s unaveným personálom v nemocniciach, prestarnutými zdravotníkmi v ambulanciách, zanedbanými pacientmi s odkladanými operáciami. A v neposlednom rade nový minister musí zastaviť zadlžovanie nemocníc.

Rezort zdravotníctva si v Pláne obnovy zaslúžil druhé miesto hneď za životným prostredím. Dovedna by malo byť investovaných 1,45 miliardy eur do modernizácie zdravotnej starostlivosti.

VIDEO: Tlačová beseda Igora Matoviča, ktorá poslala rokovania o mieri v koalícii do bodu nula. (11. 3. 2021)

Problém s menom premiér

Keď na dôležitom rokovaní vlády o vianočnom lockdowne chýbal premiér, Krajčímu sa nepodarilo presadiť tvrdšie opatrenia. O tri mesiace neskôr sa veľa na jeho bezmocnosti nezmenilo. Nestáli za ním kolegovia z vlády.

„Poviem, ako je, fakt som bezmocný,“ smutne skonštatoval Krajčí ešte v utorok tento týždeň. Naznačoval, že ho nepodržali nielen ostatní koaliční kolegovia, ale ani vlastní.

Čomu sa nevyhne Krajčího nástupca? Bývalí ministri zdravotníctva sa zhodujú, že si bude musieť poradiť s premiérom Matovičom.

„Podstatné je, či bude tak ako doteraz do celého procesu boja s pandémiou nekvalifikovane zasahovať Igor Matovič, alebo nie. A tu je odpoveď skoro jasná. Matovič nepochybne bude zasahovať, a tým sa teda nič nezmení,” zhodnotil Rudolf Zajac, ktorý viedol rezort v rokoch 2002 až 2006.

Podľa Zajaca by novým ministrom mal byť človek, ktorý dokáže povedať komukoľvek z vlády: Ak to viete lepšie ako odborníci, tak ma nepotrebujete – a odíde. „Podstatné je správanie Igora Matoviča. A to sa s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou nezmení,“ ozrejmil Zajac.

Podľa Richarda Rašiho (Hlas), ktorý bol ministrom zdravotníctva v rokoch 2008 až 2010, by nemal byť Krajčího následníkom ekonóm. „Dnes je potrebný jednoznačne krízový manažér z medicínskej oblasti. Prežívame v prvom rade medicínsku krízu a z nej treba krajinu vyviesť,“ mieni Raši, podľa ktorého Krajčí zlyhal aj preto, že sa nikdy neodvážil postaviť na odpor premiérovi a veľká časť konkrétnych chýb ide práve na vrub premiéra.

„Rezort ako celok nebol počas Krajčího pôsobenia kvalifikovane riadený a mnoho skúsených odborníkov bolo nahradených ľuďmi bez skúseností a často aj bez primeranej kvalifikácie. Je nevyhnutný návrat profesionality, znalosti problematiky a aj skúsenosti," karhá bývalý minister Tomáš Drucker (Dobrá voľba). Ministrom bol v rokoch 2016 až 2018. Drucker vysvetľuje, že na kľúčové pozície rezortu a do manažmentu štátnych nemocníc sa musia vrátiť odborníci, aby sa zabránilo rozpadu verejného zdravotníctva. Premiér ešte vo štvrtok žiadal, aby Krajčí postupne odovzdal svoj post svojmu následníkovi, no Drucker si nemyslí, že je čo po ňom preberať.

„Podľa všeobecne známych informácií pôsobil vo svojej funkcii izolovane, s rezortom komunikoval veľmi obmedzene, mnohí zástupcovia zdravotníkov či poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nemali za rok šancu ani ho stretnúť, nieto ho oboznámiť so stavom vecí," dodal Drucker, podľa ktorého prvé, čo musí nový minister urobiť, je obnoviť dôveru verejnosti v rezort a v to, čo rezort robí. „To znamená, že musí od prvého dňa veľmi trpezlivo a zrozumiteľne komunikovať. Takisto musí od prvého dňa bojovať o dôveru odbornej spoločnosti a začať oveľa intenzívnejšie komunikovať s lekármi, sestrami, zdravotníckymi pracovníkmi, odbornými spoločnosťami, ale aj manažmentmi jednotlivých nemocníc,“ mieni Drucker.

„Keď som vlani v lete končil na ministerstve zdravotníctva, tak som ministrovi vravel, že sa obklopil ľuďmi, ktorí by Slovensko mohli reprezentovať v ,rektálnom alpinizme' a že ho stiahnu dole," uzatvára bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky Smatana.