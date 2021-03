Blaha: Pokiaľ nedôjde k zmene premiéra, situácia na Slovensku sa nezlepší

Odstúpenie Mareka Krajčího (OĽANO) z postu ministra zdravotníctva vníma poslanec Národnej rady SR za OĽANO Juraj Krúpa ako sebareflexiu, naplnili sa podľa neho požiadavky SaS a Za ľudí. Skonštatoval to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy, kde sa stretol s opozičným poslancom Ľubošom Blahom (Smer).

Verí, že po víkende sa situácia upokojí a štvorkoalícia bude pokračovať. Krúpa sa zároveň v relácii ospravedlnil za problémy v súvislosti s prihlasovaním na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, považuje to za zlyhanie.

Blaha sa obáva, že „krízy“ sa budú opakovať. Kritizuje, že v čase, keď treba zjednotiť krajinu, nie je zjednotená koalícia. Podľa Blahu výmena ministra zdravotníctva nie je riešením pandemickej ani politickej situácie. Za hlavnú príčinu oboch problémov Blaha považuje Igora Matoviča (OĽaNO). Pokiaľ na Slovensku nedôjde k výmene predsedu vlády, aktuálna pandemická situácia a vládna kríza sa podľa jeho slov na Slovensku nezlepšia.

Krajčí nastúpil podľa Krúpu do funkcie ministra v najhoršej možnej situácii, bojoval s pandémiou. Pandemická situácia sa podľa Krúpu začína zlepšovať, a v tom momente musel odstúpiť. „Nebolo to vnímané ako úplne fér. Na druhej strane berieme to úplne pragmaticky, prebehla určitá sebareflexia,“ vyhlásil s tým, že Krajčí prebral politickú zodpovednosť. Tvrdí, že demisiou ministra splnili požiadavku menších koaličných strán. „Pokiaľ viem, žiadne ďalšie zásadnejšie požiadavky neboli,“ dodal.

Blaha si nevie predstaviť, čo prinesie pondelková tlačová konferencia SaS. Premiér Igor Matovič (OĽANO) podľa neho opäť urazil SaS a Za ľudí. Obáva sa, že o ďalší týždeň príde ďalšia kríza, a takto to bude pokračovať. Potrebujeme podľa neho vyslať signál, že sa vieme zjednotiť. „Nie je možné, aby sa nám v priamom prenose rozkladala vláda, aby tu bol chaos,“ doplnil.

Krúpa nepozná detaily dohody koalície, preto nevedel povedať, čo mohla SaS vnímať ako jej porušenie. Tlačová konferencia predstaviteľov OĽANO bola podľa neho obsahovo v poriadku. „Možno to emočne niekto vnímal inak,“ doplnil. Krúpa nevie meno nového ministra, je to podľa neho vec diskusie, dúfa, že sa to vyrieši čo najskôr. Hádky v koalícii sú podľa neho obojstranné. Podmieňovať zotrvanie v koalícii komunikáciou Matoviča sa mu nezdá strategické.

Poslanec za OĽANO, ktorý je aj šéfom parlamentného brannobezpečnos­tného výboru, nechcel komentovať zadržanie riaditeľa SIS Vladimíra P. vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie. Akceptuje vyjadrenia predstaviteľov Sme rodina, ktorí stoja za svojím nominantom a sú podľa neho presvedčení o jeho nevine. Blaha považuje zadržanie za škandál. Ide podľa neho o veľké poškodenie mena SR. Pýta sa, aký signál tým vysielame zahraničným partnerom.