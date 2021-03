Juhoafrickú mutáciu treba zastaviť na hraniciach, napáda aj ľudí s protilátkami

„Takže môže byť jednak odolnejšia voči vakcínam a takisto je vyššia pravdepodobnosť, že príde k opakovaným infekciám, teda k opakovanému ochoreniu,“ upozorňuje Klempa. Inými slovami: aj ten, kto už ochorenie COVID-19 prekonal, ho môže znova dostať.

V týchto chvíľa nemožno jednoznačne povedať, či je nová mutácia aj smrteľnejšia. No na druhej strane, čím viac ľudí sa infikuje, tým väčšie je riziko, že viac pacientov boj s chorobou prehrá.

„V tomto je podobný britskému variantu. Ako naň bude účinkovať vakcína, zatiaľ jednoznačne nevieme. Keď však ako kritérium účinnosti berieme zabránenie smrteľným alebo veľmi ťažkým prípadom vyžadujúcim hospitalizáciu, tak sa zdá, že v podstate všetky tieto súčasné vakcíny by mali byť predsa len dostatočne účinné, hovorí sa okolo 85 percent," dodal Klempa.

Teraz budú všetky vzorky ľudí, ktorí pricestujú zo zahraničia a budú mať pozitívny test na koronavírus, testované aj na novú juhoafrickú mutáciu. Zabrániť jej šíreniu môžeme dôslednou kontrolou hraníc, dodržiavaním opatrení a karantény, a najmä necestovaním do exotických krajín.

„Fungovalo by to, ak by všetci ľudia, ktorí sa vracajú zo zahraničia, skutočne išli do karantény, prihlásili sa a všetko by prebiehalo tak, ako má, tak by táto domáca karanténa stačila,“ dodal Klempa, no ak sa to nepodarí, tak potom jediné, čo naozaj pomôže, je skutočne povinná štátna karanténa.