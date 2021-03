Remišová: Riešenia sú predčasné voľby alebo odchod Matoviča a Sulíka

Šéfka Za ľudí Veronika Remišová vidí dve možnosti pre riešenie krízy vo vládnej koalícii. Prvou sú predčasné voľby, ktoré by ale podľa nej viedli k dlhotrvajúcemu chaosu. Druhá možnosť je, že premiér Igor Matovič (OĽANO) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) by mali odísť z vlády. Remišová to uviedla v diskusnej relácii TA3 V politike. Dodala, že konflikt medzi Sulíkom a Matovičom trvá.

V koalícii podľa Remišovej rokovali desiatky hodín a momentálne dospeli rokovania do takého stavu, že vidí dve možnosti riešenia. „Snažila som sa, čo bolo v ľudských silách, aby som túto koalíciu zachránila,“ vyhlásila. „Prvé riešenie, a je to veľmi zlé a najhoršie riešenie, sú predčasné voľby, ktoré by viedli k dlhotrvajúcemu chaosu,“ skonštatovala s tým, že by to bola obrovská zrada pre občanov, ktorí dali tejto koalícii dôveru. Druhé riešenie je podľa nej odchod Sulíka, ale aj Matoviča z vlády. „Viem, že je to ľudsky nepríjemné, ale v tomto momente to vidím aj vzhľadom na rokovania ako jediné riešenie,“ doplnila Remišová.

Vládna kríza sa podľa nej nemôže naťahovať. „Čo sa týka dvoch mojich kolegov, spravili veľké chyby, ale teraz idú urobiť najväčšiu chybu svojho života, a to je rozbiť túto vládu. Bola by to najväčšia chyba, pretože ja si neviem predstaviť, ako by sa dôvera voličov dala obnoviť, ak by strana, ktorá bola dvakrát vo vláde, dvakrát vládu rozbila,“ vyhlásila s tým, že východiskom je, aby Sulík a Matovič prekonali egá a obnovila sa dôvera voči tejto vláde.

Odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) podľa poslanca Richarda Rašiho (nezaradený) nie je riešením. Riešenie vidí v rekonštrukcii vlády. Buď odíde podľa neho predseda vlády, alebo bude do predčasných volieb na Slovensku vláda odborníkov. „Pokiaľ odíde premiér Matovič, až vtedy môžeme hovoriť o rekonštrukcii vlády,“ dodal.