Remišová chce politickú popravu Matoviča aj Sulíka, inak príde chaos

Predčasné voľby by podľa Veroniky Remišovej boli zradou ľudí a uviedli by krajinu do chaosu. Preto chce odchod Igora Matoviča aj Richarda Sulíka z vlády.

Dva týždne sa vláda zmieta v kŕčoch. Hoci odstúpil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), koniec koaličnej krízy je v nedohľadne. Podpredsedníčka vlády Veronika Remišová už vidí okrem predčasných parlamentných volieb len jedno riešenie: odchod premiéra Igora Matoviča aj predsedu SaS Richarda Sulíka z vlády.

Svoje riešenie chce predstaviť aj strana SaS v pondelok. Hnutie Sme rodina naznačilo, že bude reagovať až na ich rozhodnutie, ktoré chcú prezentovať na tlačovej konferencii.

Najmenšia koaličná strana Za ľudí doteraz vyzývala len na odstúpenie ministra zdravotníctva. Po jeho odchode prichádza predsedníčka Veronika Remišová s vyhlásením, v ktorom žiada odchod oboch koaličných lídrov – Matoviča aj Sulíka – z vládneho kabinetu.

„Rokovania dospeli do bodu, keď vidím reálne iba dve možnosti: predčasné parlamentné voľby, ktoré sú pre mňa zradou väčšiny ľudí na Slovensku a uvedú krajinu do chaosu v čase, keď to najmenej potrebujeme, alebo odchod Igora Matoviča a Richarda Sulíka z vlády,” vyhlásila Remišová. Obrátila sa priamo na premiéra a vicepremiéra s výzvou a prosbou zároveň, aby "z vlády odišli”.

„Chápem, že sa môžu cítiť ľudsky alebo politicky ukrivdení, že sa budú na mňa hnevať. Ale majú možnosť urobiť štátnické gesto, ukázať, že to so Slovenskom myslia dobre. Pretože ak svoje ego neprekonajú, uvrhnú krajinu do úplného chaosu počas najväčšej krízy od druhej svetovej vojny,“ zdôraznila predsedníčka strany Za ľudí.

Politológ: Od Remišovej je to len gesto

„Je to dosť prekvapujúci ťah,“ hovorí politológ zo Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak. „Tieto konflikty sú do istej miery vyvolané aj egami a veľkými ambíciami oboch týchto lídrov. Ťažko si ale predstaviť, čo by znamenal pobyt Matoviča a Sulíka v parlamente. Navyše by takto vznikla vláda bez politických špičiek, ak nerátame stranu Za ľudí, ktorej relevancia je veľmi nízka. Zo strany Remišovej je to ale asi aj gesto do vnútra vlastnej strany, kde panuje nespokojnosť s tým kompromisom, ktorý sa črtal cez týždeň,“ hodnotí Marušiak.

Remišovej výzva však môže podľa politológa vychádzať aj priamo zo signálov od premiéra. „Čítam za tým aj podmienku Matoviča, že by sa čiastočne stiahol, ak by odišiel aj líder SaS Sulík. Ťažko si predstaviť, čo by malo znamenať, čiastočne nebyť premiérom. Ešte to však nemusí znamenať definitívne rozuzlenie krízy. Vláda je v štádiu klinickej smrti, z ktorej sa ešte môže spamätať. Táto kríza však môže trvať aj dosť dlhý čas. Potom to ľudia vláde spočítajú vo voľbách,“ myslí si Marušiak.

V posledných dňoch viacerí politickí analytici očakávali, že SaS a Za ľudí budú svoj tlak na odchod premiéra aspoň čiastočne koordinovať. Remišová však už za spolutvorcu vládnej krízy považuje popri Matovičovi aj Sulíka. Práve oni dvaja podľa nej vládnu krízu spôsobili.

„Obaja spravili veľké chyby, či už šlo o spochybňovanie opatrení v boji proti koronavírusu, tvrdohlavým presadzovaním sporných vecí či vzájomnými útokmi. Teraz sa však chystajú spraviť najväčšiu chybu svojho života, rozbiť vlastnú vládu, na čo by doplatilo celé Slovensko,“ tvrdí Remišová.

V strane Za ľudí vraj hľadajú aj právne možnosti na akési dvojvládie – s Matovičom aj bez neho. Takúto úlohu mala vraj dostať ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Ako si to však predstavujú, zatiaľ nie je známe.

Podobne ako Remišová vidia východisko aj v hnutí Sme rodina. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) si myslí, že riešením súčasnej vládnej krízy je buď dohoda medzi premiérom a ministrom hospodárstva, alebo budú potrebné predčasné voľby. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12. Hnutie plánuje zaujať postoj po vyhlásení, ktoré ohlásila strana SaS na pondelok.

Možnosti má aj prezidentka

Ak sa situácia ani po pondelku nevyrieši, do krízy môže vstúpiť ešte výraznejšie prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá už v posledných dňoch absolvovala stretnutia s viacerými ministrami.

„Prezidentka má viacero možností. Apelovať na politikov, aby sa správali zodpovedne. Môže však využiť aj nejakú mäkkú moc a vytvárať priestor na vyjednávania o možnom zostavovaní novej parlamentnej väčšiny. Ak sa ukáže, že sa v parlamente vytvorila nejaká nová väčšina, môžeme sa baviť o alternatíve novej vlády alebo o predčasných voľbách,“ dodal Marušiak.

Slováci neveria Matovičovi

Rozhádaným lídrom ukazuje zrkadlo aj aktuálny prieskum dôveryhodnosti. Dôveryhodnosť premiéra Matoviča od októbra padla až o 12 percent. Dôveruje mu len 19,3 percenta opýtaných. Nedôveru mu vyjadrilo až 79,3 percenta opýtaných. Výraznú nedôveru opýtaní vyjadrili aj voči exministrovi zdravotníctva Markovi Krajčímu, ktorému dôveruje 22 percent respondentov a nedôveruje 76,2 percenta z nich.

Naopak, predseda liberálov má u Slovákov dôveru najvyššiu. Sulíkovi dôveruje až 37,5 percenta a nedôveruje mu 60,3 percenta opýtaných. Poukazuje na to prieskum agentúry Focus pre politickú diskusnú reláciu Na telo, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1 018 respondentov medzi 17. a 24. februárom.

Opozícia chce predčasné voľby

Opozícia považuje celú situáciu za nezodpovednú voči ľuďom a riešenie vidí len v predčasných voľbách. Poslanec Richard Takáč (Smer) a nezaradený poslanec z mimoparlamentnej strany Hlas Matúš Šutaj Eštok sa zhodli v tom, že koalícia je rozbitá.

Spoločne koalícii odkázali, aby sa jej členovia išli pozrieť medzi bežných ľudí, ktorí podľa ich názoru nedostávajú dostatočnú pomoc. Ľudia sa podľa ich slov ocitli v ťažkej socioekonomickej situácii. Obidvaja súhlasili s tým, že koaličná kríza bráni efektívnemu riešeniu situácie okolo nového koronavírusu a kým sa vláda háda, ľudia umierajú. Kritizujú tiež celoplošné testovanie.

Takáč zdôraznil, že opozícia dosiaľ hlasovala za všetky rozumné opatrenia na riešenie situácie okolo pandémie. Ľudia by podľa neho mali mať možnosť výberu pri karanténe. Privítal by, keby štát hradil karanténu v hoteloch, čím by mali ľudia podľa neho možnosť na dôstojnú karanténu. Šutaj Eštok kritizoval aj systém očkovania, keď stovky ľudí museli naraz čakať natlačení pred očkovacími centrami.