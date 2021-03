Voľby by v marci vyhral Hlas-SD, nasleduje SaS a OĽANO

Voľby by začiatkom marca vyhrala strana Hlas-SD s 24,9 percenta. Druhá by bola strana SaS so 14,3 percenta a tretie hnutie OĽANO s 13,1 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO na vzorke 1000 respondentov, ktorý sa konal v období od 8. do 12. marca.