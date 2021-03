Chaos vládne už tretí týždeň. Kto je po demisii Krajniaka ďalší na rade?

Krajniak tvrdí, že toto gesto by malo upokojiť koaličnú krízu. "Je to dôkaz, že nechceme z tohto nič vytĺkať,“ dodal Krajniak. Abdikáciu poslal do prezidentskej kancelárie elektronicky, ale pošle ju aj kuriérom.

Politológ Michal Cirner demisiu ministra Milana Krajniaka vníma ako taktický krok, ktorým sa hnutie Sme rodina zastalo premiéra Matoviča a zároveň takto môže prinútiť k demisii aj Sulíka s Remišovou.

„Je to nepochopiteľné a môžeme sa iba domnievať a špekulovať, keďže do zákulisia týchto politických hier nevidíme. Tento krok hnutia Sme rodina môže navonok pôsobiť ako nelogický a nezmyselný, o situácii určite rokovali a dôkladne sa rozhodovali o svojej politickej stratégii a taktike. Je to politický zápas a boj a v istom zmysle aj politická pasca. Môže to byť aj výzva pre dve menšie koaličné strany s personálnymi požiadavkami, že sú tiež schopní odstúpiť a dosiahnu takto odstúpenie a odchod Veroniky Remišovej a Richarda Sulíka. Možno je to výzva pre nich, aby aj oni podávali demisie,“ zhodnotil Cirner.

Hnutie Borisa Kollára sa takto podľa neho postavilo na stranu premiéra. „Stále prízvukujú, že nemajú žiadne personálne požiadavky, a teda nechcú odchod premiéra, ale pomoc gastrosektoru a cestovnému ruchu. Uvidíme, ako sa to bude celé ďalej vyvíjať, ale zatiaľ môžeme povedať, že kryjú Igorovi Matovičovi chrbát,“ myslí si politológ.

VIDEO: Kollár: Cirkus pokračuje. Krajniak: Podávam demisiu.

SaS: Matovič nie je schopný viesť vládu

SaS pomenovala ústami svojho predsedu Richarda Sulíka problém jasne: Igor Matovič (OĽaNO) nie je schopný viesť vládu ani osobnostne, ani manažérsky, ani komunikačne. "Je v konflikte s mnohými – s prezidentkou, starostami, primátormi, vedcami, s médiami,“ zhrnul aktuálny stav Sulík. A potom dal ultimátum – ak sa Matovič do budúceho utorka nevzdá premiérskej stoličky, liberáli sa budú zaoberať otázkou svojho vystúpenia z koalície. Ak by svoj odchod podmienil aj odchodom Sulíka, ten je pripravený odísť z postu vicepremiéra a ministra hospodárstva.

Zo strany Za ľudí sa najstriktnejšie a najotvorenejšie vyjadrila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Jej rezort v podstate ako jediný pripravuje reformu. "Ja už neviem fungovať vo vláde Igora Matoviča. Neviem urobiť reformu pod jeho vedením. Verím, že Igor Matovič je veľký štátnik,“ dodala Kolíková.

Šéfka najmenšej koaličnej strany Veronika Remišová vyzvala nielen Matoviča, ale aj Sulíka, aby sa vzdali vládnych postov. "Očakávame, že Igor Matovič a Richard Sulík urobia gesto v prospech Slovenska,“ apelovala Remišová.

Jej prosbu nakoniec vypočul Milan Krajniak. Ako šéf ministerského klubu Sme rodina a minister práce najskôr zatelefonoval prezidentke Zuzane Čaputovej a potom verejne vyhlásil, že podáva demisiu.

VIDEO: Sulík žiada Matoviča, aby odišiel z postu premiéra. Podľa SaS to nezvláda.

Vláda má za sebou rok

V sobotu to bude rok, čo Čaputová vymenovala novú vládu na čele s Matovičom. Krajniak je už druhým ministrom, ktorý odchádza. Prvým bol Marek Krajčí (OĽaNO), jeho odchod si však vynútili koaliční partneri.

Dôvodom bolo najmä nezvládnutie pandémie koronavírusu, počet obetí presahujúci číslo 8-tisíc, chaos v nemocniciach, v očkovaní, masové testovanie bez viditeľnejšieho efektu či mesiace trvajúci núdzový stav.

Čaputová oznámila, že v utorok sa stretne s premiérom Matovičom. Kancelária prezidentky upozorňuje, že stretnutie bude mať neoficiálny charakter a uskutoční sa bez mediálneho výstupu.