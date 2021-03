Skúška s myšami a morčatami, ktorým pichli Sputnik V, dopadla úspešne

V Šarišských Michaľanoch preverujú vakcínu Sputnik V v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv aj na morčatách.

V Šarišských Michaľanoch preverujú vakcínu Sputnik V v spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv aj na morčatách. Autor: TASR , Milan Kapusta

„Testovanie prebiehalo na piatich myškách a dvoch morčatách, čo sa týka komponentu jeden, a takisto aj komponent dva bol testovaný na piatich myškách a dvoch morčatách. Skúška trvala sedem dní. Celé pozorovacie obdobie sa neprejavili žiadne prejavy toxicity, nestratili na hmotnosti a žiadne zviera ani neuhynulo, čiže skúška dopadla s vyhovujúcim výsledkom,“ povedal Ryzner.

Ako ďalej povedal, na testovaní spolupracujú s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied. „Časť jedného testovania vykonáme na zvieratách a zvyšok budú pokračovať v testovaní oni. Ide o imunizáciu myší. Po 14 dňoch imunizácie sa myškám odoberie krv, získa sa sérum a následne to sérum bude analyzovať biomedicínske centrum,“ vysvetlil Ryzner.

Informáciu o distribúcii vakcín Sputnik V podľa členky dozornej rady Imuna Pharm Adriany Kamarásovej zatiaľ nemajú. Sú však na ňu pripravení. Vo fabrike sa má uskutočniť audit za účasti zástupcov výrobcu z Ruska. „Máme avizovaný audit, malo by to byť vyslovene formálneho charakteru, kde by mali kontrolovať skladovacie podmienky,“ priblížila.

Ako doplnil člen predstavenstva Imuna Pharm Karol Bačo, vo svete je v súčasnosti približne 13 vakcín, ktoré sú schválené niektorou z agentúr. Zároveň pripustil, že na Slovensko prídu ďalšie. „Určite áno, sú tu ďalšie, ktoré budú prihádzať, na druhej strane, dnes to nemôžeme ešte konkretizovať,“ dodal Bačo.

Spoločnosť, v ktorej sú uskladnené vakcíny Sputnik, zaznamenáva enormný záujem o vakcínu aj očkovanie. To však nezabezpečuje. Celkovo im prišlo 200.000 kusov vakcín, čo vystačí pre 100.000 ľudí. V závode budú dovtedy, kým rezort zdravotníctva nedá pokyn na distribúciu.

Slovensko nakúpilo dva milióny vakcín Sputnik V. Už bývalý minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) udelil na používanie neregistrovanej vakcíny výnimku. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii.