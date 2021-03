Lekár Šuvada v Ide o pravdu: Ak ešte dva týždne vydržíme, tvrdému lockdownu sa vyhneme

Najväčším problémom pandémie na Slovensku je zlá komunikácia. „Veľa balastu a málo podstatných informácií,“ povedal v relácii Ide o pravdu lekár a expert WHO Jozef Šuvada. Odmietol tvrdenia exministra Mareka Krajčího (OĽaNO), že SR sa vzdala 600-tisíc vakcín od Pfizeru na radu odborníkov. „Nie je to pravda, nikto nás neoslovil,“ zdôraznil Šuvada.

VIDEO: Pozrite si diskusiu Márie Hlucháňovej a Jozefa Šuvadu v relácii Ide o pravdu.

Viaceré krajiny, ktoré prestali očkovať vakcínou AstraZeneca, obnovujú podávanie tejto látky. Krvné zrazeniny, ktoré sú evidované u niektorých pacientov, nesúvisia podľa lekára a experta Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Jozefa Šuvadu s podávaním vakcíny.

„Slovensko bude AstraZenecou očkovať ďalej, a to aj osoby staršie ako 55 rokov,“ povedal v relácii Ide o pravdu. Vylúčil, že by sa vekový limit posúval nad 70 rokov, tak ako v niektorých krajinách. „Strach z očkovania nám predĺži trvanie opatrení a lockdownu, my potrebujeme očkovať veľmi rýchlo,“ zdôraznil Šuvada s odkazom na pretrvávajúcu záťaž nemocníc a zdravotníkov.

Podľa neho pri 70-percentnej zaočkovanosti obyvateľstva začne klesať aj prenos ochorenia COVID-19 na nezaočkované osoby: „to bude výsledok komunitnej imunity“.

Profesor Šuvada bol opatrný v súvislosti s klesajúcimi počtami ochorení a úmrtí, pretože ich považuje „za veľmi mierny prejav zlepšenia.“ Odporúča, aby sa v sprísnených opatreniach pokračovalo až do Veľkej noci, kedy sa pokles môže potvrdiť ako reálny.

Zníženiu počtu ochorení by podľa Jozefa Šuvadu pomohlo urýchlené sprísnenie režimu na hraniciach, zákaz dovolenkovania v rizikových destináciách a zavedenie štátnej a e-karantény.

Na otázku, či situácia bude na Veľkú noc lepšia a umožní uvoľniť niektoré opatrenia, reagoval Jozef Šuvada znovu opatrne: „necestovať, nestretávať sa, ak by sme to uvoľnili, boli by sme tam, kde po Vianociach.“

V relácií Ide o pravdu lekár a epidemiológ Jozef Šuvada povedal svoj názor na ruskú vakcínu Sputnik V, či na stratégiu očkovania. Komentoval aj vzťahy medzi odborníkmi, vedcami a politikmi.