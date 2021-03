Pri troch útokoch na masážne salóny pri Atlante zomrelo osem ľudí

Podľa hovorcu polície je veľmi pravdepodobné, že za útokmi bol rovnaký páchateľ. Vyšetrovatelia po hodinách pátrania a naháňačke zatkli 21-ročného podozrivého na juhozápade štátu Georgia, píšu americké médiá.

Útočník vtrhol v utorok okolo 17:00 (22:00 SEČ) do masážneho salónu v meste Acworth v okrese Cherokee asi 50 kilometrov od Atlanty, kde postrelil päť ľudí. Dvaja zomreli na mieste, ďalších troch previezli záchranári do nemocnice, dvaja z nich však neskôr svojim zraneniam podľahli. Miestna polícia nekomentovala pohlavie ani etnický pôvod obetí.

Približne o 50 minút neskôr prišla polícia do masážneho salónu na severovýchode Atlanty, odkiaľ bolo hlásené vlámanie. Policajti na mieste našli tri mŕtve ženy, zrejme zastrelené. Pri prehliadke miesta činu sa dozvedeli o správach o ďalšej streľbe v masážnom salóne, ktorý leží naproti cez ulicu. Tam našli jednu mŕtvu ženu. Šéf polície povedal o obetiach, „že by to mohli byť Aziatky“.

Agentúra AP uviedla, že Spojenými štátmi v poslednej dobe zmieta vlna útokov proti Američanom ázijského pôvodu, ktorá súvisí s epidémiou COVIDU-19 v krajine. Rad odborníkov pripisuje rastúcu agresivitu voči príslušníkom tejto menšiny rétorike niektorých politikov vrátane exprezidenta Donalda Trumpa, ktorí napríklad opakovane nazývajú koronavírus „čínskym vírusom“. Prví nakazení sa objavili na konci roku 2019 v čínskom meste Wu-chan.

Podozrivého Roberta Aarona Longa, ktorého polícia neskôr zadržala približne 240 kilometrov južne od Atlanty, zachytili bezpečnostné kamery, ako prichádza k salónu v Acworth len niekoľko minút pred útokom. Polícia následne uviedla, že sa objavil aj na záznamoch vytvorených krátko pred útokmi v salónoch v Atlante. Hovorca polície preto vyhlásil, že podľa doteraz dostupných dôkazov je „extrémne pravdepodobné, že je náš podozrivý ten istý, ako ten z okresu Cherokee, ktorý je vo väzbe“.

Policajné zbory z oboch miest činu sa teraz snažia súvislosť útokov potvrdiť, incident vyšetruje takisto Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Polícia v oblasti takisto preventívne vyslala hliadky do všetkých podnikov podobných tým, ktoré boli napadnuté.

„Celá naša rodina sa modlí za obete týchto strašných násilných činov,“ uviedol vo vyjadrení republikánsky guvernér Georgie Brian Kemp.