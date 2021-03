SaS dala ultimátum. Na ťahu je Matovič, OĽaNO stojí za ním

Utorkové stretnutie premiéra a prezidentky zrejme nebolo len zdvorilé. Premiér z Prezidentského paláca odišiel na Úrad vlády, kde sa stretol s časťou ministrov a poslancov za OĽaNO.

Čaputová podvečer zreteľne vyhlásila, že "situácia dospela do krajnosti“. Pripomenula, že dve koaličné strany vyzvali premiéra na odchod a tretia – hnutie Sme rodina odmieta menšinovú vládu.

Ešte minulý týždeň koaliční partneri a verejnosť dotlačili k demisii ministra zdravotníctva Krajčího (OĽaNO). Obyčajní sa vyjadrili, že považujú svoj diel rekonštrukcie vlády za splnený, keďže odstúpil Krajčí a vrátil sa do parlamentu.

S tým však nesúhlasia SaS a Za ľudí. No namiesto premiéra sa v pondelok funkcie vzdal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Svoj odchod komentoval slovami, že je to príspevok hnutia k upokojeniu koaličnej krízy. Tá však, naopak, ešte viac graduje.

Ako by mal Igor Matovič riešiť vládnu krízu? podať demisiu, premiérom by bol niekto z OĽaNO podať demisiu, premiér by nebol z OĽaNO podať demisiu a odísť z politiky pokúsiť sa vládnuť menšinovo vyvolať predčasné voľby Zobraziť výsledky ankety vyvolať predčasné voľby 37,4% podať demisiu a odísť z politiky 29,7% podať demisiu, premiérom by bol niekto z OĽaNO 19,3% pokúsiť sa vládnuť menšinovo 9,8% podať demisiu, premiér by nebol z OĽaNO 3,7%

Tlaky na odchod Matoviča sa zvyšujú. Minister hospodárstva a najväčší premiérov oponent Richard Sulík (SaS) prisľúbil už skôr, že v prípade nutnosti odíde z postu aj on. Po utorkovom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou však už povedal jasne: "Ak premiér Matovič zostane, podajú demisiu traja ministri.“ Okrem seba mal na mysli aj Branislava Gröhlinga (SaS), ktorý vedie ministerstvo školstva, a šéfku rezortu spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí). Tá totiž stojí za svojím vyhlásením, že už "nedokáže pracovať pod Matovičom“.

Premiér sa v utorok stretol s poslaneckým klubom strany Za ľudí. Podľa Kolíkovej poslanci dali Matovičovi jasne najavo, že ak neodíde, odídu oni. Strane Za ľudí v takom prípade reálne hrozí, že sa rozpadne jej poslanecký klub, v ktorom je v tejto chvíli desať poslancov. "Situácia je dynamická,“ popísala atmosféru v klube Kolíková.

Šéfka najmenšej koaličnej strany a ministerka investícií Veronika Remišová ešte stále verí, že si koalícia dokáže krízu vyriešiť sama. Lenže jej poslanci nie sú takí optimistickí a časť z nich reálne hovorí o možnosti, že sa z nich stanú nezaradení poslanci.

Čaputová ďalej povedala, že položila premiérovi Matovičovi otázku, ako chce súčasnú situáciu riešiť. "Nateraz nemal pre mňa konkrétnu odpoveď. Vládna kríza trvá dva a pol týždňa a na každom dni záleží,“ pripomenula s tým, že predsedu vlády požiadala, aby vládnu a koaličnú krízu ukončil čo najrýchlejšie.

"Treba ukončiť túto agóniu, treba konať, je najvyšší čas,“ dodala Čaputová s tým, že spoločnosť je v ťažkej situácii. Ľudia sú v neistote, pociťujú ekonomické dosahy pandémie, mnohí prežívajú smrť blízkych, navyše v krajine vládne chaos, pod ktorý sa podpisuje aj nestabilita vlády.

Naopak, Slovensko podľa Čaputovej potrebuje zmeny – v komunikácii, vakcinácii, zlepšenie systému registrácie na očkovanie. Jednoducho v boji s koronavírusom.

Tento týždeň by pritom vláda mala rozhodnúť o predĺžení núdzového stavu a zákazu vychádzania. Núdzový stav sa končí 19. marca a vláda ho môže predĺžiť o 40 dní. Hoci sa epidemiologická situácia mierne zlepšuje, ešte stále sa bude krajina riadiť Covid automatom, ktorý určuje pravidlá pre jednotlivé okresy. Podľa Eduarda Hegera, ministra financií, ktorý je poverený dočasne riadiť aj rezort zdravotníctva, je nutné predĺžiť núdzový stav.

V utorok podvečer ministri ešte nevedeli, či sa v stredu stretnú na rokovaní vlády. Už minulý týždeň preberali iba body, ktoré nemajú dosah na rozpočet Slovenska. Krajina však potrebuje riešiť opatrenia, ktoré navrhli odborníci na prelome februára a marca. Ako najvážnejšie sa ukazuje obmedzenie cestovania do zahraničia, zavedenie e-karantény a zavedenie povinnej štrnásťdňovej karantény pre každého, kto sa na Slovensko vráti zo zahraničia.

Vo vzduchoprázdne zostal aj návrh na motiváciu ľudí, aby zostali v karanténe či dodržiavali izoláciu, hoci nemajú príznaky ochorenia COVID-19.

Podľa pôvodného plánu mala vláda spolu s odborníkmi 21. marca prehodnotiť aktuálny stav epidémie a v prípade zhoršenia mal byť vyhlásený lockdown, v rámci ktorého by boli zatvorené aj mnohé výrobné fabriky. Heger v utorok večer povedal, že toto opatrenie zrejme nebude nutné.

V tejto situácii strana SaS dala Matovičovi ultimátum: ak do budúcej stredy neodstúpi, sulíkovci odchádzajú z koalície. Najhorší scenár hovorí, že by OĽaNO vládlo s hnutím Sme rodina, čo by však v parlamente znamenalo len 70 podporných hlasov. V takom prípade by sa koaličná dvojka musela obrátiť na ďalších poslancov, zrejme nezaradených, ktorých je vyše 20.

Už Remišová upozorňovala, že tak by vláda musela žiadať o pomoc opozíciu. Aj Sulík v utorok zopakoval, že Matovič by sa pri presadzovaní zákonov musel obrátiť napríklad na poslancov, ktorí vystúpili z extrémistickej ĽS NS. "Ak si povie, že sa to bude snažiť udržať do poslednej chvíle a bude to hnať do takýchto extrémov, predpokladám, že sa nebude štítiť ani toho, aby získal poslancov od Kotlebu,“ vyhlásil Sulík. Strana OĽaNO zatiaľ stojí za premiérom Matovičom.