Čudné Matovičove gestá u prezidentky. Mohli byť vulgárnym odkazom?

Niektorí prišli s teóriou, že z jeho strany mohlo ísť o fašistickú symboliku. Odborník na túto oblasť to ale vyvracia.

Matovič, ktorý prišiel do prezidentského paláca kvôli vládnej kríze, pózoval pred fotografmi a robil pritom zvláštne pohyby rukou. Najskôr si ju priložil, s prstami v tvare V, k ľavej strane hrudníka – zhruba tam, kde sa nachádza srdce. Párkrát sa na tom mieste poklepkal, chvíľu pokojne stál, kým ho novinári nasnímajú, a vzápätí urobil ďalšie gesto. Opäť si priložil ruku k srdcu, no tentoraz so zdvihnutým palcom a malíčkom. Zvyšné tri prsty zostali pokrčené.

VIDEO: Gestá Igora Matoviča u prezidentky Zuzany Čaputovej.

Pár sekúnd nato prišla prezidentka, s ktorou sa pozdravil a išli sa usadiť k neďalekému stolíku. Premiér v tej chvíli opäť prekvapil – nepočkal, kým si prvá sadne hlava štátu a na stoličke sa „uvelebil“ skôr, ako to stihla urobiť ona.

Niektorí to komentovali ako znak nevychovanosti, no to nebolo všetko. Zo zadného vrecka si Matovič vybral mobilný telefón a položil si ho medzi stehná. Vzápätí znova predviedol gesto s palcom a malíčkom, potom sa pozrel na prezidentku.

Takéto správanie v mnohých vyvolalo otázky s tým, či nešlo o fašistickú symboliku. Historik Jakub Drábik, ktorý je autorom knihy Fašizmus a výskumu tejto oblasti sa dlhodobo venuje, to však vylučuje.

„Pre zachovanie duševného zdravia sa snažím politiku nesledovať. Zachytil som len to V, čo ukazoval. Nejde o žiadnu fašistickú symboliku. Tá sa musí posudzovať vždy v kontexte a ten u premiéra jednoducho nie je,“ povedal Pravde Drábik.

„To V sa niekedy v anglosaskom svete, najmä vo Veľkej Británii, používalo, a minimálne aj používa, ako vulgárny symbol odporu voči autoritám. V našom kontexte to ale podľa mňa nemá žiaden význam a ide len o ďalší z mnohých infantilných prejavov pána premiéra,“ mieni.

Ďalšie Matovičove gestá, ktoré robil s palcom a malíčkom, Drábikovi vraj nič nehovoria. Podľa našich informácií by však malo ísť o takzvané gesto Shaka, ktoré má vyjadriť priateľský pozdrav s tým, že je všetko v poriadku.

Môže mať tiež význam poďakovania či otázky „ako sa darí?“. Pripomína to však aj telefónne slúchadlo, čím dotyčný môže dať najavo, aby mu niekto zavolal.