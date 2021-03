Matovič nemá predpoklady, aby udržal menšinovú vládu

Súčasné zloženie Národnej rady je dostatočne pestré na to, aby dokázali dve koaličné strany nájsť pri konkrétnych prípadoch dostatočnú podporu.

Ostal by poslanecký klub OĽaNO v rámci menšinovej vlády so Sme rodina jednotný?

Pri súčasnej vládnej kríze je kľúčové práve to, do akej miery sa podarí Igorovi Matovičovi udržať poslancov OĽaNO pokope. Viacerí z nich predtým nepôsobili v politike. Viem si predstaviť, že by zotrvali v poslaneckom klube aj v menšinovej vláde. Na odchod by museli mať nejaký výrazný motív, ktorý zatiaľ nevidím. Samozrejme, ak by im niekto dal zodpovedajúcu a nádejnú ponuku, viem si predstaviť, že by potom zmenili názor.

S kým by menšinová vláda OĽaNO a Sme rodina v parlamente mohla spolupracovať?

Treba vychádzať z toho, že nikto z koalície nechce predčasné voľby. To dáva veľký manévrovací priestor pre menšinovú vládu pri získavaní podpory. Nepotrebuje na to nutne nejakú stabilnú dohodu s poslancami mimo koalície. Dohody by mohli vznikať prípad od prípadu. Napríklad pri zákonoch, ktoré sú odvodené od programového vyhlásenia súčasnej vlády, by sme mohli očakávať spoluprácu s poslancami SaS či Za ľudí. Parlament nie je momentálne poskladaný zo stabilných politických strán. Je zložený z jednotlivcov, ktorí veľakrát nemajú silné väzby na svoju domovskú stranu.

Ak by bola menšinová vláda odkázaná na hlasy nezaradených poslancov, na ktorých z nich by sa mohla obrátiť?

Matovič môže mať spoluprácu poistenú tým, že do riadnych volieb je ešte ďaleko. Mnohí, aj nezaradení poslanci, nemajú chuť opustiť svoje miesta, ktoré majú garantované na dlhší čas. V minulosti sme tu mali aj kupovanie poslancov. Nemyslím si však, že by to v súčasnom parlamente hrozilo. Zoskupenie poslancov v Národnej rade je také široké a rôznorodé, že aj bez očividnej korupcie sa dá celkom dobre kľučkovať pri schvaľovaní zákonov. Nemyslím si, že by sme konkrétnu skupinu nezaradených poslancov mohli označiť za ľahšie skorumpovateľnú, ako inú.

Ako dlho by menšinová vláda vydržala?

Viem si predstaviť, že by sa určitý čas dala udržať. Otázkou však je, do akej miery by takúto vládu vedel Matovič zmanažovať. Má isté osobnostné črty, ktoré hovoria, že skôr či neskôr by sa s niekým dostal do konfliktu. Nikto ho však nepozná natoľko, aby vedel odhadnúť, kedy a s kým by to bolo. Myslím, že nemá vhodné predpoklady na to, aby ju dokázal udržať dlhodobo.