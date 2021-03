Vakcíny prídu. Nevie sa, kedy to bude a koľko

VIDEO: Jana Bittó Cigániková o zasadnutí výboru parlamentu, ktorý sa venoval vakcínam.

Spolu ide o tri milióny vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech. Pravdu o vakcínach hľadal aj parlamentný zdravotnícky výbor. Poslanci však nedostali jednoznačné odpovede ani od slovenského ministerstva zdravotníctva, ani od Európskej komisie.

Vakcíny by Slovensko malo dostať, no o niečo neskôr. Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková tvrdí, že krajina nič nezmeškala a vakcíny prídu v druhom kvartáli tohto roka. Ďalej by mala podľa nej Európska komisia navýšiť dodávky už nakontrahovaných očkovacích látok.

„Pri ďalšej možnosti nákupu sme namiesto 1,2 alebo 1,4 milióna vakcín objednali 2,8 milióna dávok, čiže sme sa stratu snažili dobehnúť,“ povedal po zasadnutí výboru Richard Raši (nez., Hlas), ktorý postup ministerstva zdravotníctva kritizuje.

Podľa Tomáša Valáška (nez.) je to vina bývalého ministra zdravotníctva, no dúfa, že dodávky prídu ešte v druhom kvartáli. Tvrdí, že Slovensko tým, že sa neprihlásilo do prvých dvoch výziev na doobjednanie, stratilo nárok na skoršie dodávky a vakcíny by mali prísť až na jeseň.

Ježíková toto tvrdenie odmieta. Otázky má aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá adresovala list zastupujúcemu ministrovi zdravotníctva Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) v súvislosti s plánovanými dodávkami vakcín proti koronavírusu. Zaujíma ju, s akým odôvodnením bolo toto rozhodnutie prijaté, ako to ovplyvní očkovacie tempo a aký je harmonogram vakcinácie. Slovensko má momentálne podľa ministerstva zdravotníctva objednaných 5,8 milióna vakcín od spoločnosti Pfi zer/BioNTech.

Štátna tajomníčka Ježíková poslancom vysvetľovala, že v čase, keď prišli ponuky nakúpiť viac vakcín, malo Slovensko nakontrahovaný dostatok iných očkovacích látok. Poukázala na to, že nikto nemohol vtedy tušiť, že dodávky ostatných vakcín nebudú spoľahlivé. Prvú ponuku na dodatočné vakcíny od Pfi zer/BioNTech nevyužili podľa jej slov viaceré členské štáty, ktoré mali takisto nakontrahovaných oveľa viac vakcín, ako potrebovali.