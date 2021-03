Sulík pripúšťa trojkoalíciu bez SaS, Matovič mal spomínať predčasné voľby

Premiér Igor Matovič (OĽANO) ešte cez víkend nevylučoval predčasné voľby. Vyplýva to z vyjadrení predsedu SaS a vicepremiéra Richarda Sulíka v rádiu Expres. Pripúšťa, že vládna kríza môže skončiť tak, že strana Za ľudí dodá dostatok poslancov na zostavenie trojkoalície. SaS naďalej predčasné voľby odmieta, ale zároveň už nechce byť vo vláde pod vedením Igora Matoviča.

„Mne Igor Matovič povedal, že ak nedôjde k dohode, uprednostní predčasné voľby. Povedal to pri svedkoch v nedeľu podvečer na úrade vlády,“ priblížil Sulík. Trvá na premiérovej demisii. „Keď niekto vyhrá voľby, neznamená to, že môže všetko. Aj pre neho platia pravidlá, on nemôže robiť veci poza chrbát partnerov a verejne klamať,“ povedal o Matovičovi Sulík.

Zopakoval, že SaS odmieta byť spoluzodpovedná za kroky Matovičovej vlády. „Systematicky ničí slovenský maloobchod, rozhodujú o tom ľudia, ktorým mesačne cinkne výplata a nevedia si predstaviť, ako je to naškriabať každý mesiac na odvody,“ poukázal Sulík.

Šéf SaS je ochotný diskutovať aj o vlastných zlyhaniach v pozícii ministra hospodárstva. Hovorí, že ak ich je veľa, abdikuje aj bez toho, aby odstupoval niekto iný. Naďalej ale platí ultimátum, ktoré SaS dala Matovičovi. Ak do budúcej stredy (24.3.) neodíde z pozície premiéra, SaS opustí vládu. Sulík nesúhlasí s tvrdením, že nechce rokovať. „Volal som s predsedom klubu OĽANO, poprosil som ho o stretnutie s poslancami OĽANO, ale odvtedy sa mi neozval,“ podotkol.

SaS podľa Sulíka naďalej odmieta predčasné voľby. „Nestálo by nám to za to. Národná rady je navolená dobre, je tam 95 poslancov z toho správneho brehu,“ vysvetlil s tým, že vládu treba zložiť na pôdoryse súčasnej koalície. Nevie povedať, ako sa situácia vyvinie. „Uvidíme, či bude trojkoalícia, v ktorej Za ľudí dodá dosť poslancov, alebo štvorkoalícia,“ uviedol v rádiu Expres. Spoluprácu s OĽANO si Sulík dokáže naďalej bez problémov predstaviť.