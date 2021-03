Nepreukázalo sa, že by sa na únose Vietnamca podieľali slovenské orgány

Generálny prokurátor Maroš Žilinka to uviedol v stanovisku ku kauze únosu Vietnamca, ktorú v pondelok vysvetľoval aj pred parlamentným brannobezpečnostným výborom. Informoval o tom hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.

Žilinka odmieta, že by po výbore utekal pred novinármi. „Ale dovoľte mi, aby som vyslovil svoj názor, že v takej vážnej a komplexnej veci, ako je tento prípad, nepovažujem za dôstojné informovať verejnosť niekde v zhone na chodbe Národnej rady SR,“ skonštatoval v stanovisku. Sám si chce určiť spôsob, miesto a čas informovania verejnosti. Pripomenul, že k preskúmaniu daného prípadu došlo z jeho podnetu.

„To, že bol použitý vládny špeciál na prevoz vládnej delegácie vietnamského ministra vnútra do Moskvy, vôbec neznamená, že na jeho palube bol nejaký unesený občan Vietnamu alebo inej krajiny,“ zdôraznil s tým, že dokazovanie bolo pomerne rozsiahle. V prípade vypočuli 54 osôb a ďalších desať ľudí bolo vypočutých na základe dožiadania orgánov Nemeckej republiky. Spis má podľa neho s prílohami okolo 4000 strán.

Vyšetrovanie vychádzalo aj z rozsudku vydaného nemeckými súdmi, v ktorom bolo rovnako konštatované, že nie je zrejmé, akým spôsobom opustil vietnamský podnikateľ Nemecko. „Poslancom som vysvetlil, že žiadosť o prelet vládneho lietadla do Moskvy sa realizovala cez Poľsko, Bielorusko do Ruskej federácie,“ doplnil Žilinka. Keď slovenské orgány prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v Poľsku žiadali poľské orgány o povolenie letu, išlo podľa neho o dôvod letu – preprava vietnamského ministra bezpečnosti s tým, že rovnaká žiadosť s rovnakým účelom bola daná aj orgánom Bieloruska a Ruska. Všetky tri krajiny žiadosť schválili.

Kaliňák bol v Rakúsku

Minister vnútra na palube lietadla podľa Žilinku nebol. „V deň štátnej návštevy ministra vnútra Vietnamu bol na dovolenke v Rakúsku. Išlo o štátnu návštevu, požiadal ho minister vnútra Vietnamu o stretnutie, tak mu ako rezortný kolega vyhovel. On v ten deň prišiel z Rakúska a hneď, ako sa rozlúčil s ministrom vnútra, sa vrátil z Bôrika naspäť do Rakúska,“ priblížil. Dodal, že je to zdokumentované. Vyvrátilo sa aj to, že na palube slovenského špeciálu mal byť osobný ochrankár ministra vnútra. „Nebol tam žiadny štátny občan okrem palubného personálu,“ dodal generálny prokurátor.

Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa a podpredseda parlamentu Gábor Grendel (obaja OĽANO) po pondelkovom výbore skonštatovali, že napriek Žilinkovej snahe objasniť všetky okolnosti zostali pre nich v prípade aj naďalej otázniky. Poslanec Marián Saloň (Smer) uviedol, že preňho je prípad v najspochybňo­vanejšej časti týkajúcej sa účasti orgánov SR uzavretý.

K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli 2017. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Nemecko sa v tejto súvislosti zaoberalo možnou slovenskou stopou v únose s možným zneužitím slovenského vládneho špeciálu.