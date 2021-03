Koalícia ešte žije, ale už sa vraj delia nové rezorty

VIDEO: Bittó Cigániková: Verím, že Remišová nie je schopná kolosálnej zrady.

Šéf SaS a vicepremiér Richard Sulík trvá na podmienke, že z vlády musí odísť premiér Igor Matovič (OĽaNO). V opačnom prípade odíde SaS a z vládneho štvorlístka zostane trojlístok. Alebo možno len dvojlístok. Strana Za ľudí sa síce tiež oficiálne vyjadruje, že je v prvom rade za zachovanie pôdorysu výsledku vlaňajších parlamentných volieb, ale už vraj uzatvára dohody aj poza chrbát sulíkovcov.

Líderka najmenšej koaličnej strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová vyhlásila, že sa bude riadiť výsledkom rokovania predsedníctva strany. To však podľa našich informácií hovorí o zachovaní štvorkoalície a výmene Matoviča. Potvrdil to aj podpredseda strany Juraj Šeliga či šéfka poslaneckého klubu Jana Žitňanská.

VIDEO: Letanovská (Za ľudí): Nechcem byť v koalícii bez SaS.

Samotný klub sa s Matovičom stretol vo štvrtok večer na pôde parlamentu. Časť poslancov sa chystala, že mu bude dávať aj nepríjemné otázky.

V kuloároch sa však šíria klebety, že premiér sa snaží dohodnúť s vicepremiérkou na tom, čo bude po odchode SaS. Strana Za ľudí by mala dostať minimálne ešte jedno ministerstvo. No na druhej strane sa veľmi reálne môže rozpadnúť poslanecký klub tejto strany. V tom prípade by koalícia disponovala v Národnej rade 75 až 76 poslaneckými hlasmi.

„Ak budúca koalícia nebude potrebovať pevný, jednotný klub so silou 13 poslancov a v strane Za ľudí si povedia, že je to takto v poriadku, tak to bude nová politická realita,“ skonštatoval Sulík na margo rodiacich sa zákulisných dohôd.

VIDEO: Sulík: Ak Matovič odíde, nemusíme podať demisiu.

Remišová zasa nechce konkretizovať, ako prebiehajú rokovania a kam smerujú dohody. Plán by mal byť však predbežne asi takýto: do budúcej stredy by mal položiť funkciu Sulík a jeho dvaja ministri – zahraničia a školstva, čím SaS odíde z koalície. Krátko nato by sa mal rozhodnúť odísť aj premiér. Vraj na znak zmierenia.

VIDEO: Naď: Poslanci SaS chodia za opozíciou, aby dala hlasovať o nedôvere vláde.