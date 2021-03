Nový minister zdravotníctva by mal rezort zjednotiť, hovoria zdravotné poisťovne

Nový minister zdravotníctva by mal do rezortu priniesť súdržnosť, mal by byť pripravený na reformu a úspešne zvládnuť boj s pandémiou nového koronavírusu. Na otázku TASR, aký by mal byť nový šéf rezortu zdravotníctva, to uviedli zástupcovia všetkých troch zdravotných poisťovní.