Fico sa pýtal Budaja na núdzový stav: Pozeral sa na nás ako vyoraná myš

Smer kritizuje, že predĺženie núdzového stavu na vláde niekto navrhol ústne a minister životného prostredia Ján Budaj v parlamente nedokázal odpovedať na otázky, ako to predĺženie prebiehalo. Podľa šéfa strany Roberta Fica sa na nich Budaj pozeral "ako vyoraná myš".

VIDEO: Smer sa pre spôsob schválenia núdzového stavu vládou obráti na Ústavný súd.

„Vláda v stredu vláda predĺžila núdzový stav. My sme si otvorili všetky prístupné zdroje a sme zistili, že tento návrh bol predložený, a dobre počúvajte, ústne na rokovanie vlády SR, čiže rokovali na vláde o predĺžení núdzového stavu, to znamená o obmedzovaní základných ľudských práv, obrovských opatreniach tak, že tam niekto prišiel, že tam niečo povedal a oni to schválili,“ tvrdí Fico.

Podľa Fica je takýto spôsob neústavný a neakceptovateľný. Chce sa preto v pondelok obrátiť na ústavný súd, aby posúdil ústavnosť predĺženia núdzového stavu spôsobom, akým to urobila vláda.

Fico uviedol, že sa viackrát obrátil na ministra Jána Budaja: „Pán minister, vysvetlite nám, pretože chceme podať návrh na ústavný súd, čo sa dialo v stredu na vláde, kto to predložil, ako to odôvodnil, aké boli argumenty. Pozeral na nás ako vyoraná myš, lebo vedel, že nemá čo povedať,“ uviedol Fico. Neskôr podľa šéfa Smeru Budaj skonštatoval, že „my sme takí nejakí formalisti a čo otravujeme s takýmito nejakými vecami“.

Smer predložil do parlamentu aj návrh uznesenia, aby Národná rada SR vyzvala troch najvyšších ústavných činiteľov, prezidentku Zuzanu Čaputovú, šéfa parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) a premiéra Igora Matoviča (OĽANO) predstúpiť pred občanov a informovať o aktuálnej situácii, ako aj o tom, aké opatrenia plánujú prijať po 21. marci. Poslanci v piatkovom hlasovaní toto uznesenie odmietli

Blanár na piatkovej tlačovej konferencii pripomenul, že návrh uznesenia predkladal v čase hlbokej vládnej krízy a chaosu, ktorý koalícia spôsobila. Chcel, aby vrcholní predstavitelia krajiny upokojili situáciu a predovšetkým ľuďom povedali, aké ďalšie opatrenia ich čakajú.

Od koaličných poslancov sa podľa Blanára v diskusii dozvedeli, že všetko funguje a opatrenia sa prijímajú. Chaos sa podľa neho preniesol aj na pôdu NR SR, keď v pléne chýbajú predkladatelia návrhov zákonov a rokovanie nie je plynulé. Za jediné riešenie Smer-SD považuje dokončenie petičnej akcie na iniciovanie referenda o predčasných voľbách.

VIDEO: Výzva Smeru trom ústavným činiteľom.