Vláda zmeny sa mení. Matovič sa verejnosti vyhýba

Mala to byť veľká oslava. Prvý rok novej vlády. Kabinet sa však zmieta už tretí týždeň v kríze. Dvaja ministri podali demisiu. Ďalší štyria sa odísť chystajú. Nateraz to vyzerá tak, že z koaličného štvorlístka zrejme zostane len trojlístok. Namiesto vlády zmeny tu je zmena vlády.

VIDEO: Sulík: Ak Matovič odíde, nemusíme podať demisiu.

„Nepreberáte iba moc, dnes preberáte najmä zodpovednosť za republiku a jej obyvateľov,“ povedala prezidentka Zuzana Čaputová 21. marca 2020, keď vymenovala vládu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).

Prešlo dvanásť mesiacov a vládna koalícia sa zmieta v kŕčoch. SaS dala jasnú podmienku: výmenu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Inak odchádza z koalície. Matovič sa už niekoľko dní vyhýba médiám a na verejnosti sa ukazuje iba pri podávaní demisií ministrov. Jeho hnutie však odkazuje tiež jednoznačne, že nevidí dôvod na odchod predsedu vlády.

A tak v predvečer osláv prvého roka koaličné strany horúčkovito rokujú, handlujú a intrigujú. Verejnosť nevie, ako zasadne na budúci týždeň vláda a kto ju vlastne povedie. Pretože aj keby sa štvorkoalícia udržala, musí prísť minimálne k výmene premiéra.

V najbližších dňoch sa očakáva demisia vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ministra školstva Branislava Gröhlinga a ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Teda troch ministrov za SaS. Je takmer reálne, že abdikuje aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zo strany Za ľudí.

VIDEO: Letanovská (Za ľudí): Nechcem byť v koalícii bez SaS.

O nové rozdelenie ministerských postov sa bojuje už od minulého týždňa. Jeden zo scenárov hovorí, že Matovič položí funkciu premiéra až po odchode sulíkovcov z vlády. Už dlhšie sa špekuluje, že novým predsedom vlády by sa mal stať terajší minister financií Eduard Heger. OĽaNO si nechce pustiť tento rezort a o nástupcovi by mal rozhodnúť priamo terajší minister.

Podľa najnovších informácií by sa šéfka najmenšej koaličnej strany Veronika Remišová mala presťahovať z ministerstva investícií na ministerstvo zahraničných vecí. V rezorte investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie by ju mohol vystriedať Matovič.

V súčasnosti poslanec Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý podal demisiu so slovami, že chce upokojiť koaličnú krízu, by sa mal z parlamentných lavíc vrátiť na ministerský post – tentoraz by však nešéfoval rezortu práce, ale vnútra. A terajší minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) by sa stal riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Tento post síce patrí hnutiu Sme rodina, ale bez problémov ho vyhandlujú za rezort vnútra pre svojho nominanta. Najmä, keď ostatný šéf SIS je vo väzbe s obvinením z korupcie na krku.

Na voľné miesto ministra zdravotníctva po Markovi Krajčím (OĽaNO) sú dvaja kandidáti. Novým ministrom by sa mohol stať buď doterajší štátny tajomník Peter Stachura, alebo poslankyňa a lekárka Andrea Letanovská zo strany Za ľudí.

Keďže ministerka Kolíková viackrát zopakovala, že nebude pracovať pod premiérom Matovičom, predpokladá sa, že bude voľný aj rezort spravodlivosti. Mal by zostať strane Za ľudí, o tom sa však ešte v piatok podvečer rokovalo.

Remišovej strana by mohla ešte dostať ministerstvo práce, malo by ísť o akési odškodnenie, či skôr lano záchrany, aby dokázala udržať svoj poslanecký klub v parlamente.

VIDEO: Bittó Cigániková: Verím, že Remišová nie je schopná kolosálnej zrady.