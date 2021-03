Anketa: Vláda Igora Matoviča má za sebou prvý rok. Aký bol?

Darina Malová, politologička

Legitimita súčasnej vlády, a najmä víťaza volieb hnutia OĽaNO, sa odvíja od úspešného predvolebného videa premiéra Igora Matoviča v Cannes. Príliv voličov súhlasil s tým, že treba vyvodiť dôsledky z korupcie, vyšetriť kauzy a potrestať páchateľov. Rok vlády sa teda niesol v znamení plnenia tohto predvolebného sľubu. Pod úspech v tejto oblasti sa však nepodpisuje vláda ako celok, ale jednotlivé štátne inštitúcie – polícia, prokuratúra, súdy. Toto je jedna strana mince. Tá druhá spočíva v spôsobe komunikácie, ktorá vedie k polarizácii spoločnosti. Vzťahy sú veľmi vyhrotené, čo sa prejavuje v tom, že aj ministri, ktorí požadujú nutné a zásadné reformy, strácajú podporu. No a strata dôvery nositeľov moci nie je dobré východisko.

Peter Weisenbacher, ľudskoprávny aktivista

Základnou úlohou akejkoľvek vlády je zabezpečiť fyzické prežitie občanov, ktorí sa nachádzajú na jej území. Už v tejto základnej veci táto vláda katastrofálnym spôsobom zlyháva. Sme najhorší na svete, čo sa týka zomierania na COVID-19. Pokusy, čo sa tu diali najmä za posledných šesť mesiacov, sú strašné. Vážnym spôsobom sa dlhodobo porušujú ľudské práva a slobody, napríklad pri povinnom plošnom testovaní. Napriek tomu sú výsledky zlé, čím trpí spoločnosť aj ekonomika. Veľmi ťažko by som hľadal niečo dobré. Síce sa výrazným spôsobom rozhýbala justícia, ale treba povedať, že tieto veci sa pohli už za bývalej vlády.

Ivan Bošňák, dátový analytik

Po voľbách sa krajina ocitla v pandémii a štát postupne v chaose. Oblasti zúfalo čakajúce na pomoc včítane školstva, dôchodkov, sociálnej oblasti a, samozrejme, zdravotníctva sa dočkali kozmetických úprav chýb z minulosti, minimálnej finančnej podpory a žiadnych reforiem. Niektorí ministri sa obliekli do uniforiem, čo nikdy nie je dobrý signál, zvlášť ak ich úlohou bolo poskytnúť okamžitú a jednoduchú pomoc núdznym. Výbornou správou v premrhanom roku bola konsolidácia legislatívy a aj personálneho zabezpečenia prokuratúry, orgánov súdnej moci a Policajného zboru a armády. Pozitívne vnímam aj zlepšenie obrazu Slovenska v zahraničí a jasné vymedzenie sa voči servilite Rusku. Po roku nemáme ohlasovanú najlepšiu vládu Slovenska v dejinách, ale pozeráme na trosky tímu, ktorý nedohral ani prvú tretinu rozhodujúceho zápasu o Slovensko.

Ingrid Kosová, rómska občianska aktivistka

Kvôli súčasnej vláde je spoločnosť ešte viac rozdelená ako predtým. A to najmä kvôli nevhodnej, chaotickej a nejasnej komunikácii, ktorá nerešpektuje pluralitu názorov. V krízovej situácii tak vznikla ešte väčšia destabilita v štáte, ktorá viedla k pocitu strachu a nebezpečia. Veľmi ma sklamalo aj to, čo vyšlo z dielne ministerstva školstva, najmä čo sa týka politizácie vysokého školstva. O nič lepšie to nebolo ani v oblasti dodržiavania ľudských a občianskych práv, či už išlo o karantenizáciu rómskych osád, či povinné celoplošné testovanie. Niektorí koaliční poslanci hlasovali za obmedzenie práv transrodových ľudí, a máme tu aj vyhlášku, ktorá spoplatňuje interrupcie pre ženy nad 40 rokov. Naozaj ťažko sa mi na súčasnej vláde hľadajú nejaké pozitíva.

Richard Kollár, matematik

Pôsobenie vlády výrazne ovplyvnila pandémia koronavírusu. Počas nej urobila vláda najlepšie kroky hneď na začiatku, v marci minulého roka. Žiaľ, neskôr sa Slovensko stalo obeťou nášho vlastného úspechu. Vďaka úspešnej jari sa krajina v lete nepripravila na to, čo prišlo neskôr. Na jeseň sme už nedokázali túto stratu dobehnúť. Potom vláda už len oneskorene reagovala cez rôzne výzvy a opatrenia. Odrazilo sa to na zlých výsledkoch, kedy sa Slovensko dostalo z najlepších miest na tie najhoršie. Ukázalo sa, že kapacity vlády v oblasti ľudských a finančných zdrojov či logistických schopností sú nepostačujúce. Dôležitou zložkou pandémie bola aj komunikácia s verejnosťou. Práve tam sa vláda, najmä na jeseň minulého roka, dopustila najväčších chýb, čo malo za následok stratu dôvery v politických reprezentantov.

Pavel Haulík, sociológ

Rok vlády bol dominantne poznamenaný pandémiou. Ukázalo sa, že vláda je poskladaná zo subjektov, ktoré nemajú skúsenosť s vládnutím a riadením štátu. Tomu zodpovedajú aj jej výsledky. Možno mal súčasný kabinet pri riešení pandémie veľa dobrých zámerov, no nezvládli to. Ak by sme si aj odmysleli koronavírus, výkon vlády nebol zďaleka taký, aby sme ho mohli hodnotiť pozitívne. Všetko to, čo vláda mimo pandémie riešila, bolo skôr v deklaratórnej rovine náznakov a zámerov, no výsledný efekt sa kvôli nedostatku praktických schopností neprejavil.