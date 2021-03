Kollár: Problém v koalícii nie je o výmene premiéra, ale o veľkých egách

Výmena na poste premiéra by nič zásadné nevyriešila, stalo by sa len to, že hádky z vlády by sa presunuli do parlamentu. V rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to uviedol predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Zároveň odmietol úvahy, že by pokračovala len dvojkoalícia Sme rodina a OĽaNO.