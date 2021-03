Matovič môže prehrať. Sulík pretláča Kolíkovú za premiérku

Z veľkej politickej krízy by mohol vyjsť víťazne ten, čo je na odchode z vlády. A má sa to stať po predčasných parlamentných voľbách, ktoré doteraz všetci lídri vládnych strán odmietali.

Dvaja vysokopostavení predstavitelia z jednej koaličnej a z jednej opozičnej strany opísali pre Pravdu, čo by sa mohlo diať v najbližšom čase.

O paralelných rokovaniach premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na záchranu jeho vlády si prečítajte v článku Vláda zmeny sa mení. Matovič sa verejnosti vyhýba.

Richard Sulík sa – podľa oboch našich zdrojov – mal dohodnúť s Máriou Kolíkovou, že prestúpi do jeho politickej strany. Predseda SaS a odchodom z koalície sa vyhrážajúci vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva mal ponúknuť šéfke rezortu spravodlivosti, ktorá je ešte stále podpredsedníčkou strany Za ľudí, že sa stane volebnou líderkou sulíkovcov v parlamentných voľbách.

„Sulík, podobne ostatní ministri zo SaS, a aj Kolíková, sú definitívne pripravení budúci týždeň podať demisiu,“ uviedol jeden zo zdrojov pod podmienkou anonymity. Po odchode liberálov z vlády by existovala už len trojkoalícia v zostave približne 80 členov v NR SR (OĽaNO má 53 zástupcov parlamente, Sme rodina 17, Za ľudí malo pôvodne 12 poslancov, ale nedávno odišli Miroslav Kollár a Tomáš Valášek, o odchode uvažujú aj ďalší). SaS má 13 mandátov, čo doterajšej koalície zabezpečovalo pred rokom ústavnú väčšinu 95 hlasov.

Viacero poslancov zo strany Za ľudí, ktorí majú blízko k sulíkovcom, sa priklonilo k tomu, že podržia chrbát SaS. Čo môže znamenať v prípade vyvolania hlasovania o vyslovení nedôvery vláde, že zmenšený kabinet premiéra Igora Matoviča to neustojí.

Zrejme sa nedá celkom vylúčiť, že za svoj postoj môžu mať prísľub, že si nájdu uplatnenie po predčasných voľbách.

Pripomeňme, že zároveň je snaha docieliť predčasné voľby prostredníctvom petície, ktorú by jej podporovatelia predložili do parlamentu. Podľa opozičných strán Smer-SD a Hlas je pod petíciou už vyše 300-tisíc podpisov. Znamenalo by to, že stačí získať už len 50-tisíc podpisov, aby mohli organizátori predložiť petíciu prezidentke. Petícia žiada skrátenie VIII. volebného odbobia a vyhlásenie nových parlamentných volieb do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov refereda.

„Sulík sa tento týždeň rozprával o svojej predstave s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorej sa to pozdáva," podotkol jeden zo zdrojov.

Politický začiatok Čaputovej sa spája s Progresívnym Slovenskom, ktoré v súčasnosti v prieskumoch voličských preferencií získava 6,7 až 8,0 percent (pozrite si marcový prieskum agentúry AKO).

Pôvodne sa mala s prezidentkou spolu so Sulíkom rozprávať aj Kolíková. Naopak, šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová ani netajila svoju nespokojnosť, že za Čaputovou má ísť tandem Sulík-Kolíková. Viacerí členovia najmenšej koaličnej strany hovoria, že predsedníčka svojej podpredsedníčke rozhovor s prezidentkou zakázala.

Sulíkovci sú vraj ochotní uzatvoriť predvolebné spojenectvo s progresívcami, aby sa v tandeme pokúsili vo voľbách získať čo najviac hlasov, čo by v takom prípade umožnilo nominovať Kolíkovú na predsedníčku vlády.

Zároveň sa podľa oboch zdrojov už mali uskutočniť dôverné rozhovory medzi Sulíkom a lídrom strany Hlas. Tichá dohoda s Petrom Pellegrinim má byť taká, že tandem SaS-PS by mal podporu Hlasu, ba špekuluje sa dokonca, či by s Hlasom mohol vytvoriť novú koaličnú zostavu. Sulík sa však stavia kriticky k úvahám o možnej spolupráci na vládnej úrovni s Pellegriniho Hlasom.